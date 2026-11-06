María Fernanda Cabal hizo llamado en medio de escándalo por los ‘sexocontratos’: “Hay órdenes”

En medio del escándalo por los ‘sexocontratos’, Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), habló en SEMANA sobre la veracidad del chat donde el exjefe de Estado le pidió mantener el contrato de Deicy Jiménez, mujer que denunció que el exmandatario le pagaba servicios sexuales con contratos.

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Tras lo anterior, la exsenadora María Fernanda Cabal se pronunció a través de su cuenta en X. La excongresista puso sobre la mesa lo delicado que expuso Rodríguez en SEMANA.

En tal sentido, la exsenadora hizo un llamado a la justicia colombiana para que llegue hasta el fondo del escándalo de los ‘sexocontratos’.

“Esto va mucho más allá de las bacanales y los excesos de Petro: hay órdenes de contratación y plata de los colombianos de por medio. Y mientras salen los chats, el país, en la olla, busca cómo tapar el hueco fiscal que nos dejaron. ¿En qué terminará esta novela? Ojalá la justicia llegue hasta el fondo y no nos salgan con otro capítulo de impunidad", indicó Cabal en X, esta mañana de viernes 6 de noviembre.

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Vale destacar que, en la entrevista con SEMANA, Rodríguez confirmó la veracidad de la conversación entre Petro y ella, donde el expresidente le solicitaba mantener el contrato de Deici Jiménez.

“1.000 por ciento real”, dijo puntualmente Rodríguez en SEMANA.

A continuación, la conversación:

[10:41 a.m.]: Por mi propia cuenta del país

Por mi propia cuenta del país [Archivo PDF] DeicyJimenez .pdf (197 kB)

(197 kB) [1:06 p.m.]: Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior

Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior [1:06 p.m.]: Perfecto, señor Presidente.

Así mismo, la exdirectora del Dapre advirtió que cuenta con más conversaciones de ese tipo y que está a disposición de la justicia para entregar esos chats.

A propósito, la exdirectora del Dapre contó que el expresidente Petro también le entregó órdenes sobre algunas funcionarias del Estado, entre ellas, “algunas ministras que hacían parte de la red”.