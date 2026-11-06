El presidente Abelardo De La Espriella publicó un video en el que se escucha lo que le dijo a los delincuentes que fueron detenidos en medio del operativo que permitió incautar 104 armas en el Caribe.

Abelardo De La Espriella aplaudió histórica incautación de armamento en el mar Caribe: “No les vamos a dar tregua”

La operación fue realizada por parte de la Armada Nacional y la inteligencia de la Policía, en coordinación con la Fiscalía y articulación con la DEA. De acuerdo con el jefe de Estado, el arsenal fue interceptado en la Alta Guajira y tenía como destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En el audiovisual, se observa al máximo mandatario mirando las armas de fuego que fueron incautadas y justo al frente están los hombres capturados. Tal y como ha hecho en otras oportunidades, no dudó en encararlos.

“Ya saben lo que les espera, ¿no? Trayendo armas para incentivar la violencia en Colombia después de todo lo que ha pasado este país. Les va a caer todo el peso de la ley a estos sujetos", dijo.

El presidente cerró con una frase que ya se ha vuelto muy popular y que suele decir en este tipo de contextos con criminales: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.

Tras esto continuó verificando los fusiles y demás armas que se lograron sacar de circulación. En otro aparte, el jefe de Estado aparece rodeado de varios uniformados que aplauden por el golpe que se dio.

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De La Espriella acompañó el video con un texto que escribió en publicación y en dónde dejó en claro que durante su administración los delincuentes serán combatidos. “A los criminales les estamos demostrando que aquí se respeta la ley y se impone la autoridad”, dijo.

“Impedimos que este poderoso arsenal llegara a manos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y fuera utilizado para sembrar terror entre los colombianos”, escribió.

Asimismo, agregó: “¡Que les queda claro a los narcoterroristas! No vamos a darles tregua. Los vamos a perseguir en tierra, mar y aire, golpeando sus estructuras, sus finanzas y sus redes criminales".