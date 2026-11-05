Matador, quien hace muchos años fue respetado en Colombia por ser un reconocido caricaturista, sigue en el ojo del huracán por cuenta de sus constantes ataques contra las mujeres.

El caricaturista del Pacto Histórico fue despedido en 2023 de El Tiempo por un caso de violencia intrafamiliar. El 30 de marzo de 2023 él reconoció los señalamientos en su contra y dijo que todo fue producto del alcohol.

“Uno en esta locura de tomar trago, que pienso que eso es de ámbito privado, es terrible. Yo pienso en ella y ella es la víctima acá, yo tengo una hija y es terrible pero no puedo escapar a mi destino”, dijo en Caracol Radio en ese momento.

En esa entrevista agregó: “en una noche de locura fui un monstruo”. Y aunque en ese momento se disculpó, a partir de ese momento se han presentado una serie de ataques en contra de mujeres por redes sociales que han sido rechazados.

El excandidato al Senado del petrismo se ha metido con la primera dama, Ana Lucía Pineda, a través de una serie de publicaciones que lo tienen en problemas judiciales. La Fiscalía General abrió una indagación en su contra y allí tendrá que sustentar sus afirmaciones, de lo contrario deberá responder por la posible violencia contra la mujer e injuria agravada.

Y aunque el petrista esté en la mira de la justicia, ahora decidió atacar a la periodista Vicky Dávila a través de su cuenta en X.

“@VickyDavilaH. Parece la primera moza de la nación. Solo falta que le eche aceite de batería a la pintura del carro del man. Hasta debe tener un muñeco de Petrosky lleno de alfileres en el «bonitico». Yo he conocido mujeres tóxicas… y luego está Vicky", dijo.

Vicky Dávila le respondió de inmediato: ““La primera moza de la nación”, me llama este degenerado del Matador. Me gustaría responderle. “Su madre”. Pero esa pobre mujer tiene que haber sido otra víctima. El primer MALTRATADOR de la NACIÓN”, que azota a golpes a la mamá de sus hijos. Y luego se hace la víctima. Un hombre que nos odia a las mujeres, solo porque somos mujeres", dijo la periodista.

Por esa razón, desde el Congreso de la República se han dado varias reacciones donde se rechaza la actitud de Matador y se expresa una solidaridad con Vicky Dávila.

El representante de Cambio Radical, Julio César Triana, calificó el escrito de Matador como “enfermizo”.

“Toda nuestra solidaridad @VickyDavilaH. Lo de Matador ya es enfermizo. Colombia no puede seguir tolerando a semejante miserable, misógino y machista que desquita sus miserias personales agrediendo a las mujeres”, dijo el congresista.

El representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, se sumó al rechazo y también fijó su postura.

“Solidaridad con Vicky Dávila, el petrismo está desesperado porque Vicky los está exponiendo. Matador aún no supera que los colombianos a través de sus impuestos pagaran sus caricaturas “independientes” está viudo de poder y plata. El Pacto Histórico valida a este maltratador.

Jaime Arizabaleta, representante a la Cámara del uribismo, también rechazó el escrito del caricaturista del petrismo.

“Toda la solidaridad con Vicky Dávila, que es ejemplo de rectitud y amor a Colombia. Todo el rechazo a la basura humana “matador”. Despreciable", indicó.

Por ahora, las mujeres que representan el fenimismo en Colombia no se han pronunciado sobre los constantes ataques de Matador contra las mujeres.