“Llegaba borracho y le pegaba”: senadora lanza graves señalamientos contra Matador en el Senado

Un nuevo episodio de tensión se vivió en la plenaria del Senado por la presencia del caricaturista Matador. Esta vez, la senadora María Irma Noreña, del Partido de La U, lanzó graves señalamientos contra el dibujante y cuestionó que se le permitiera estar en el recinto legislativo.

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maría irma noreñaCandidata al Senado por el Partido de la U Foto: COLPRENSA

Durante su intervención, la congresista aseguró que el caricaturista habría maltratado físicamente a su esposa y afirmó que conoce personalmente a la mujer, pues fue su jefa directa durante siete años.

“Me parece que el señor no se debe parar aquí, porque él le pegó a su esposa, quien la conozco personalmente porque fui su jefe siete años”, manifestó Noreña ante los senadores.

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La legisladora sostuvo que durante ese tiempo escuchó comentarios sobre presuntos episodios de violencia en la relación. “Siempre se contó en los pasillos que el señor llegaba borracho y le pegaba”, afirmó, al justificar su oposición a la presencia de Matador en la sesión.

Noreña también apeló a la defensa de los derechos de las mujeres para cuestionar la participación del caricaturista en el escenario legislativo.

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"Ese no es el camino ni tampoco el ejemplo para un señor que se dice ser caricaturista, que es padre de familia. Siento lástima", dice Ana Lucía Pineda sobre Matador. Foto: Fotomontaje SEMANA

“Yo estoy de acuerdo con que este no es el lugar donde va a estar un maltratador, porque usted y yo defendemos las mujeres, pero las tenemos que defender de verdad”, agregó.

Las declaraciones se produjeron en medio de la controversia política que generó la presencia de Matador en el Senado y las objeciones de algunos congresistas a su participación.