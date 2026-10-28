El Retiro, Antioquia, le apuesta a la sostenibilidad con el foro RE-VIVE 2026

La Empresa de Servicios Públicos de El Retiro, Antioquia, Retirar S. A. E. S. P., y la Alcaldía de ese municipio realizarán el viernes 30 de octubre la segunda versión del Foro RE-VIVE 2026, que tendrá como eje temático una invitación que resume la urgencia de actuar: “La gestión de residuos: un desafío que no podemos seguir enterrando”.

Según la Alcaldía, la apuesta de RE-VIVE va más allá de una jornada académica, pues busca conectar experiencias, conocimientos, iniciativas empresariales y voluntades institucionales para impulsar transformaciones que se traduzcan en acciones reales de sostenibilidad, tanto en el Oriente antioqueño como en otras regiones de Colombia.

La Alcaldía de El Retiro señaló que, con este foro, promueve conversaciones estratégicas sobre los retos que comparten las ciudades y los municipios colombianos, especialmente en materia de sostenibilidad, prestación de servicios públicos, educación ambiental y aprovechamiento de los recursos.