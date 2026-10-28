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Revelan diagnóstico médico exacto de Vincent Kompany: se supo la enfermedad que deterioró su salud

Como ya se conoce la enfermedad de Kompany, aún faltarían varias semanas para que regrese a la competencia oficial con el Bayern Múnich.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

28 de octubre de 2026 a las 7:24 p. m.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich. Foto: Getty Images.

Vincent Kompany recibió el alta médica y ya está en su casa. Este miércoles, 28 de octubre de 2026, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, dio el parte oficial del entrenador belga, quien se desplomó el pasado viernes, 23 de octubre, mientras observaba un entrenamiento de las filiales del cuadro bávaro.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 12: Vincent Kompany, head coach of FC Bayern Muenchen, at the press conference at Saebener Strasse training ground on September 12, 2026 in Munich, Germany. (Photo by L. Vogt/FC Bayern via Getty Images)
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Finalmente, se conoció el diagnóstico médico oficial sobre la enfermedad que causó el desvanecimiento a Kompany el pasado viernes. Vincent se desplomó en el campo, tal y como lo reportaron los asistentes, pero no se tenían detalles exactos de qué lo había causado.

Diagnóstico médico oficial de Vincent Kompany: “Meningitis”

Bild citó la declaración de Max Eberl a ARD: “Han descubierto de qué se trata. Es meningitis la que causó este incidente el viernes pasado (…) Se trata de una enfermedad, y eso debe mantenerse completamente al margen; no tiene nada que ver con la presión a la que nos enfrentamos en la Bundesliga”.

La aclaración de Eberl va de la mano con la polémica que surgió entre la prensa alemana en los últimos días, la misma que planteaba como hipótesis que Vincent Kompany estaba sufriendo estrés y no descansaba por la sobreexigencia que, presuntamente, enfrentaba para sacar adelante al Bayern Múnich.

Sin embargo, el regreso de Kompany a la competencia oficial parece estar aún lejos. Desde el Bayern Múnich indicaron que, ahora, el belga deberá tener cuidados en casa, que incluyen medicamentos y reposo para estar de la mejor manera.

¿Qué es la meningitis?

“La meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede ser de origen infeccioso o no infeccioso y puede implicar un alto riesgo de muerte y complicaciones a largo plazo, por lo que requiere atención médica urgente”, describe la Organización Mundial de la Salud en su web oficial.

“La meningitis sigue siendo una importante amenaza para la salud mundial. Puede estar causada por varias especies de bacterias, virus, hongos y parásitos. Los traumatismos, el cáncer y los medicamentos son responsables de un pequeño número de casos”, añaden.