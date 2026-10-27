Nuevo parte oficial desde Bayern Múnich sobre Vincent Kompany: actualización de su recuperación

Este martes, 27 de octubre de 2026, el asistente técnico del Bayern Múnich, Aaron Danks, habló sobre el estado de salud de Vincent Kompany.

Vincent Kompany se pronunció desde el hospital: primer mensaje tras su desmayo con el Bayern

Revelan razón detrás del deterioro de salud de Vincent Kompany: “La directiva del Bayern está alarmada”

Fue el pasado 23 de octubre cuando Vincent Kompany sufrió un colapso mientras observaba una sesión de entrenamiento del equipo filial del Bayern Múnich. Desde ese momento, en Alemania volcaron sus ojos al estado de salud del entrenador belga de 40 años.

Vincent Kompany in medizinischer Obhut. Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb. 🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

Ahora, Danks habló en rueda de prensa sobre cómo está Kompany. Afirma que lo visitó en la clínica, y entregó detalles de la conversación que tuvieron en su reencuentro.

Aaron Danks, asistente técnico en Bayern Múnich: “Kompany está de buen ánimo”

“Hice una breve visita a Vincent ayer. Él está de buen ánimo. Parece que cada día está mejor, así que eso es muy positivo. No hay novedades importantes en cuanto a nada, respecto al diagnóstico o al regreso al trabajo, nada de eso por el momento. Es muy tranquilo. Es dejarle recuperar, dejarle descansar, dejarle tomarse su tiempo, así que nada cambia ahí”, dijo Danks en rueda de prensa.

Y agregó: “Tuvimos algunas buenas conversaciones, pero las mantuvimos alejadas de los detalles específicos del fútbol y los detalles tácticos. Él preguntó cómo había ido todo, preguntó cómo estaban los jugadores, pero, aparte de eso, fue solo una charla amistosa; fue agradable verlo y ponernos al día”.

La rueda de prensa de Aaron Danks, este martes, se dio en la previa al partido del Bayern Múnich, contra 1. FC Magdeburg, por la segunda ronda de la Copa de Alemania.

¿Qué causó el colapso de Vincent Kompany?

Aunque aún no hay un diagnóstico oficial sobre qué causó el deterioro de salud de Vincent Kompany, la prensa alemana dio una información tan pronto como el belga fue trasladado a la clínica.

“Los jefes del Bayern están alarmados porque esta no es la primera vez que Vincent Kompany pasa la noche en el hospital (...) Internamente hace tiempo se sabe que Kompany duerme muy poco porque analiza a los rivales hasta altas horas de la noche. Tras la sesión del primer equipo y una semana intensa en cuanto a salud, no descansó, sino que fue a ver entrenar al segundo equipo —y se desplomó allí”, escribió Bayern Echo, citando los periodistas Philipp Kessler y Manuel Bonke.

❗️Bayern bosses are alarmed as this is not Vincent Kompany's first hospital stay. He spent a night in hospital a few days ago and was checked thoroughly, without result Internally it has long been known that Kompany sleeps very little because he analyses opponents late into the night. After the first team's session and an intense week health-wise, he did not rest but went to watch the second team train - and collapsed there Bayern are united: Kompany must cut back by at least two gears and return to work only once he has fully recovered [@kessler_philipp, @mano_bonke] — Bayern Echo (@BayrnEcho) October 23, 2026

“El Bayern está unido: Kompany debe reducir el ritmo al menos dos marchas y volver al trabajo solo una vez que se haya recuperado por completo”, añadieron.