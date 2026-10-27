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Nuevo parte oficial desde Bayern Múnich sobre Vincent Kompany: actualización de su recuperación

Fue uno de los asistentes de Kompany quien habló ante los medios y entregó detalles de la recuperación del entrenador.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

27 de octubre de 2026 a las 9:24 p. m.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Este martes, 27 de octubre de 2026, el asistente técnico del Bayern Múnich, Aaron Danks, habló sobre el estado de salud de Vincent Kompany.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 12: Vincent Kompany, head coach of FC Bayern Muenchen, at the press conference at Saebener Strasse training ground on September 12, 2026 in Munich, Germany. (Photo by L. Vogt/FC Bayern via Getty Images)
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Fue el pasado 23 de octubre cuando Vincent Kompany sufrió un colapso mientras observaba una sesión de entrenamiento del equipo filial del Bayern Múnich. Desde ese momento, en Alemania volcaron sus ojos al estado de salud del entrenador belga de 40 años.

Ahora, Danks habló en rueda de prensa sobre cómo está Kompany. Afirma que lo visitó en la clínica, y entregó detalles de la conversación que tuvieron en su reencuentro.

Aaron Danks, asistente técnico en Bayern Múnich: “Kompany está de buen ánimo”

Hice una breve visita a Vincent ayer. Él está de buen ánimo. Parece que cada día está mejor, así que eso es muy positivo. No hay novedades importantes en cuanto a nada, respecto al diagnóstico o al regreso al trabajo, nada de eso por el momento. Es muy tranquilo. Es dejarle recuperar, dejarle descansar, dejarle tomarse su tiempo, así que nada cambia ahí”, dijo Danks en rueda de prensa.

Y agregó: “Tuvimos algunas buenas conversaciones, pero las mantuvimos alejadas de los detalles específicos del fútbol y los detalles tácticos. Él preguntó cómo había ido todo, preguntó cómo estaban los jugadores, pero, aparte de eso, fue solo una charla amistosa; fue agradable verlo y ponernos al día”.

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La rueda de prensa de Aaron Danks, este martes, se dio en la previa al partido del Bayern Múnich, contra 1. FC Magdeburg, por la segunda ronda de la Copa de Alemania.

¿Qué causó el colapso de Vincent Kompany?

Aunque aún no hay un diagnóstico oficial sobre qué causó el deterioro de salud de Vincent Kompany, la prensa alemana dio una información tan pronto como el belga fue trasladado a la clínica.

“Los jefes del Bayern están alarmados porque esta no es la primera vez que Vincent Kompany pasa la noche en el hospital (...) Internamente hace tiempo se sabe que Kompany duerme muy poco porque analiza a los rivales hasta altas horas de la noche. Tras la sesión del primer equipo y una semana intensa en cuanto a salud, no descansó, sino que fue a ver entrenar al segundo equipo —y se desplomó allí”, escribió Bayern Echo, citando los periodistas Philipp Kessler y Manuel Bonke.

“El Bayern está unido: Kompany debe reducir el ritmo al menos dos marchas y volver al trabajo solo una vez que se haya recuperado por completo”, añadieron.