Oficial el primer descendido de la Liga BetPlay 2026: tabla del descenso tras Boyacá Chicó vs. Junior

Boyacá Chicó es el primer equipo descendido de la Liga BetPlay 2026. Este martes, 27 de octubre, el cuadro ajedrezado empató 1-1 con Junior de Barranquilla en Tunja, en juego válido por la quinta fecha de la competencia.

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Chicó queda colero de la tabla del descenso (puesto 20) y con promedio de 0.9026 (102 puntos en 112 partidos jugados). Así el ajedrezado gane los nueve puntos que le quedan (tres partidos) no alcanzará a Cúcuta Deportivo, que asoma en el puesto 18 con promedio de 1.0571.

Tabla del descenso tras los partidos del martes. Boyacá Chicó, oficialmente, es el primer descendido a la B este año. https://t.co/XxMg0v9H4r — José Orlando Ascencio (@josasc) October 28, 2026

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