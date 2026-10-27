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Oficial el primer descendido de la Liga BetPlay 2026: tabla del descenso tras Boyacá Chicó vs. Junior

Con el empate de Boyacá Chicó, y la derrota del Cúcuta Deportivo, hubo movimiento en la tabla del descenso de la Liga BetPlay.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

27 de octubre de 2026 a las 10:08 p. m.
Imagen del partido entre Junior de Barranquilla, y Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay 2026-ll.
Imagen del partido entre Junior de Barranquilla, y Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: X : @JuniorClubSA - API.

Boyacá Chicó es el primer equipo descendido de la Liga BetPlay 2026. Este martes, 27 de octubre, el cuadro ajedrezado empató 1-1 con Junior de Barranquilla en Tunja, en juego válido por la quinta fecha de la competencia.

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Chicó queda colero de la tabla del descenso (puesto 20) y con promedio de 0.9026 (102 puntos en 112 partidos jugados). Así el ajedrezado gane los nueve puntos que le quedan (tres partidos) no alcanzará a Cúcuta Deportivo, que asoma en el puesto 18 con promedio de 1.0571.

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