Precios de boletería para la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla: colombianos tendrán exclusividad

Barranquilla se prepara para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, en la que Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil disputarán el título el próximo 21 de noviembre.

Boca Juniors vs. Atlético de Mineiro: fecha de la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla

A pocas semanas del encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la Conmebol anunció los precios de las entradas y las condiciones para adquirirlas, con una primera etapa reservada para colombianos residentes en el país.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Sudamericana?

Los precios anunciados por la Conmebol van desde los 281.998 hasta los 783.327 pesos colombianos, dependiendo de la categoría. Los valores en moneda nacional son referenciales y pueden variar según el tipo de cambio vigente.

Estas son las tarifas informadas por el organismo:

Categoría 1, público general: 250 dólares, equivalentes a 783.342 pesos colombianos.

250 dólares, equivalentes a 783.342 pesos colombianos. Categoría 2, público general: 180 dólares, equivalentes a 563.995 pesos colombianos.

180 dólares, equivalentes a 563.995 pesos colombianos. Categoría 3, hinchas de los clubes finalistas: 90 dólares, equivalentes a 281.998 pesos colombianos.

Conmebol señaló que “los valores en pesos colombianos son referenciales y están sujetos al tipo de cambio vigente”.

La Conmebol anunció cómo será la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Foto: Conmebol

La categoría 3 estará destinada exclusivamente a los seguidores de Boca Juniors y Atlético Mineiro, quienes ocuparán sectores reservados para las hinchadas de ambos equipos. Sin embargo, la fecha de inicio de esta etapa de venta todavía no está definida.

Colombianos tendrán una primera etapa exclusiva de compra

Según la página oficial de la Conmebol, la venta de entradas comenzará este miércoles 28 de octubre, a las 12:00 del mediodía, hora de Colombia.

En esta primera fase solo podrán participar personas de nacionalidad colombiana que residan en el país y la oferta estará limitada a localidades de categoría 2.

Según explicó la Conmebol en su comunicado, “cada comprador de nacionalidad colombiana podrá adquirir hasta cuatro (4) entradas de Categoría 2”. El organismo también precisó que las localidades “podrán ser nominadas y transferidas por única vez, exclusivamente a personas con documento de identidad colombiano”.

Para el resto de los interesados, la venta de entradas de las categorías 1 y 2 comenzará el viernes 30 de octubre, también desde las 12:00 del mediodía, hora colombiana.

Definida la final de la Copa Sudamericana 2026: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro. Foto: Getty Images.

¿Dónde comprar las boletas para la final?

La Conmebol indicó que la adquisición de entradas se realizará exclusivamente por medio de su plataforma oficial: https://sudamericana.eleventickets.com/.

Además, invitó a los aficionados a realizar el prerregistro en el sitio web para facilitar el proceso cuando se habilite la etapa que les corresponda. Este paso permite recibir información sobre las novedades de la venta, pero no reemplaza la compra de la entrada.

Sobre las localidades destinadas a las hinchadas de los finalistas, el organismo señaló: “La fecha de inicio de esta etapa será comunicada próximamente a través de los canales oficiales”.

La final se jugará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, donde el conjunto argentino y el brasileño buscarán quedarse con el trofeo de la segunda competición de clubes más importante de Sudamérica.