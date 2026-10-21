Del Montevideo City vs. Atlético Mineiro salió el rival de Boca Juniors: final de Sudamericana en Barranquilla

Atlético Mineiro y Boca Juniors jugarán la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Será el próximo 21 de noviembre (sábado) en el renovado estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

Maracanazo de Boca Juniors: Jugará la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla

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Este miércoles, 21 de octubre, Atlético Mineiro cayó 2-0 contra Montevideo City Torque en Uruguay. Sin embargo, como la ida en Brasil quedó 3-0 a favor del galo, la escuadra brasileña avanzó a la gran final con un global de 3-2 a favor.

¡¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR!! ¡¡KAGELMACHER GANÓ EN LAS ALTURAS Y FIRMÓ EL 2-3 GLOBAL AGÓNICO DE CITY TORQUE VS. ATLÉTICO MINEIRO!! 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/AzdJWZLqwS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Antes, el 20 de octubre, Boca Juniors venció 3-1 a Vasco da Gama en Brasil (3-2 en el global) y se clasificó a la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: Barranquilla acoge una final inédita

Barranquilla está en el mapa y recibirá a miles de hinchas, tanto de Boca Juniors como de Atlético Mineiro.

Se trata de una final inédita entre ambos conjuntos y el Super Metro de Barranquilla, con una renovación histórica, verá al nuevo ganador de la Copa Sudamericana.

Por un lado, Boca Juniors espera levantar la Sudamericana luego de 21 años. La última vez fue en 2005, cuando venció a Pumas de la UNAM (México).

El caso de Atlético Mineiro es aún más complejo, pues no saben lo que es ganar la Copa Sudamericana y lo más lejos que llegaron fue a la gran final del 2025, cayendo contra Lanús de Argentina.

Barranquilla trabaja por tener la final de la Sudamericana 2026

“Entre el 29 de septiembre y el 02 de octubre, representantes de la Conmebol realizaron una nueva visita técnica al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con el objetivo de dar seguimiento al avance de las obras de ampliación y remodelación del escenario”, reza en la web oficial de Conmebol.

Junior de Barranquilla se desempeñaba como local en el Metropolitano. Sin embargo, debido a las remodelaciones en el recinto, tuvieron que trasladarse al estadio Romelio Martínez.

“Durante las jornadas de trabajo, la delegación recorrió diferentes sectores del estadio y revisó el estado de las intervenciones que se llevan adelante, además de los principales aspectos técnicos y operativos vinculados a la preparación del escenario para la final”, informó Conmebol.

Y añaden, por la misma línea: “Asimismo, se avanzó en la coordinación con los distintos equipos que participan en la organización del evento, dando continuidad al trabajo conjunto entre la CONMEBOL, la Federación Colombiana de Fútbol, la Alcaldía de Barranquilla y los equipos responsables de la ejecución de las obras”.