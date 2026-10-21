Boca Juniors consiguió el boleto a la final de la Copa Sudamericana y ahora sus hinchas tienen el objetivo de llegar a Barranquilla para acompañar al equipo en la búsqueda del título.

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Sin embargo, viajar desde Buenos Aires hasta Colombia podría representar un gasto considerable para quienes sueñan con vivir de cerca la gran definición de este encuentro deportivo.

Luego de superar a Vasco da Gama en las semifinales, los aficionados comenzaron a revisar las opciones para organizar el viaje. La clasificación hizo que se desatara la ilusión entre los seguidores del conjunto argentino, aunque los precios de los pasajes obligan a sacar cuentas antes de hacer las maletas.

Para las personas que buscan comodidad y prefieren evitar escalas, Aerolíneas Argentinas aparece como una de las opciones. De acuerdo con los valores que se han reportado, el vuelo de ida para el viernes, 20 de noviembre, cuesta desde 3.694.524 pesos, sin incluir impuestos ni posibles cobros adicionales por equipaje.

El regreso, previsto para el domingo, 22 de noviembre, tiene un precio inicial de 3.623.928 pesos. Así, quienes elijan esta opción deberán desembolsar alrededor de 7.318.452 pesos por ambos trayectos, una cifra que puede aumentar dependiendo de los cargos adicionales y las condiciones de compra.

La diferencia de precios puede llevar a muchos hinchas a considerar otras opciones para llegar a Colombia. Latam ofrece itinerarios con conexiones que permiten reducir el costo del viaje, aunque el recorrido puede incluir hasta dos escalas.

En este paso, los pasajes de ida y vuelta parten de los 1.653 dólares, equivalentes a unos 2.520.389 pesos, según el cambio actual.

Esta opción representa un ahorro importante frente a los vuelos directos, especialmente para quienes priorizan el presupuesto y están dispuestos a pasar más tiempo viajando.

La final de la Copa Sudamericana está programada para el próximo sábado, 21 de noviembre, en Barranquilla.

Boca Juniors fue el primer equipo en asegurar su presencia en el partido decisivo y espera conocer a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Barranquilla se posiciona como uno de los destinos turísticos más accesibles de Colombia

Con la fecha ya definida y marcada en el calendario, los aficionados deberán comparar tarifas, revisar las condiciones de equipaje y calcular los gastos de alojamiento y transporte antes de confirmar sus planes.

Para muchos hinchas, acompañar al equipo en una final internacional es una experiencia que vale la pena. No obstante, encontrar vuelos económicos será clave para que más hinchas puedan viajar a esta ciudad y alentar a Boca en una noche que podría quedar en la historia del club.