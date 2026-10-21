El restaurante de hotel colombiano que fue premiado en los World Culinary Awards 2026: ha ganado tres años seguidos

La gastronomía colombiana sigue ganando reconocimiento internacional. En esta oportunidad, el protagonista es Jairo, el restaurante del hotel W Bogotá que fue elegido como el Mejor Restaurante de Hotel de Colombia en los World Culinary Awards 2026.

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Con este nuevo reconocimiento, el establecimiento completa tres años consecutivos en lo más alto de esta categoría, luego de recibir el mismo galardón en 2024 y 2025.

El premio destaca una propuesta que combina los sabores tradicionales del país con técnicas contemporáneas y productos cultivados en territorio colombiano.

La apuesta de Jairo busca demostrar que los ingredientes locales pueden convertirse en protagonistas de experiencias gastronómicas que conectan la identidad nacional con nuevas formas de disfrutar la cocina.

Más allá de los platos, el concepto del restaurante también pone el foco en el campo colombiano y en las personas que hacen posible que los alimentos lleguen a la mesa.

Por eso, su menú busca dar visibilidad a los ingredientes autóctonos, reconocer el trabajo de los agricultores y promover el consumo de productos nacionales.

“Este logro es el resultado de la pasión, el talento y la entrega de nuestros chefs y de todo el equipo culinario”, afirmó Juliana Medina, gerente general de W Bogotá Hotel, al referirse al reconocimiento que obtuvieron en la edición de este año.

La directiva también resaltó el trabajo del equipo en la creación de experiencias inspiradas en la cocina de fusión colombiana, una propuesta que toma referencias tradicionales y las presenta con una mirada actual. Así, Jairo busca que cada preparación tenga una conexión con las raíces gastronómicas del país, sin dejar de lado la innovación.

El nombre y el concepto del restaurante rinden homenaje al campo colombiano. Esta identidad se refleja en la selección de ingredientes y en una carta que pretende acercar a los comensales a la diversidad de sabores, productos y tradiciones que existen en las distintas regiones del territorio nacional.

La edición de 2026 de los World Culinary Awards también dejó resultados importantes para Ecuador, que obtuvo reconocimientos en categorías regionales relacionadas con la gastronomía hotelera.

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Raices South American Fine Cuisine, del JW Marriott Quito, fue elegido como Mejor Restaurante de Hotel de Alta Cocina de América Latina. Por su parte, Evolution Restaurant by Pikaia recibió el premio al Mejor Restaurante de Hotel de la región.

Los World Culinary Awards reconocen a establecimientos y destinos que sobresalen en la industria gastronómica internacional. En ese escenario, el resultado de Jairo consolida su presencia entre las propuestas destacadas del país y pone nuevamente la cocina colombiana en el radar de los premios internacionales.