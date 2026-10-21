El municipio antioqueño cuyo apodo se relaciona con las hojas de un árbol, un destino de bellos paisajes a dos horas de Medellín

El departamento de Antioquia es de los destinos más visitados del país y se destaca por su diversidad y gran riqueza natural.

Uno de sus municipios es Armenia, ubicado a 51 kilómetros de Medellín, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo..

Esta población es reconocida por sus hermosos miradores, sus lindas veredas y la calidez de su gente.

Se conoce como Armenia Mantequilla. Su apodo se relaciona con las hojas de los árboles de Yarumo que se encuentran allí. “Muchas personas decían que se parecían a una bolas de mantequilla”, señala el portal Antioquia Travel.

Este apelativo también se usa para distinguirlo de la ciudad de Armenia, capital del Quindío.

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que la fundación del municipio se dio el septiembre de 1868 gracias a los señores Pedro Betancur, Joaquín Mejía y Manuel Solórzano.

“Para ese entonces, Armenia hacia parte de Heliconia. Sin embargo, logró ser independiente y ser erigido como municipio en 1894″, afirma la entidad.

Así es la ‘cuna de la independencia’, el destino antioqueño que se destaca por su historia y atractivos naturales

La economía del municipio se centra en la actividad ganadera y agrícola con cultivos de café. Este territorio también es reconocido por la producción de canastas de bejuco, tallas en madera y bateas para lavar oro.

El municipio de Armenia está ubicado en el occidente de Antioquia, a dos horas de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Atractivos

Entre los principales atractivos está el parque Simón Bolívar, el principal del municipio. A su alrededor está la iglesia, la Alcaldía y y espacios gastronómicos y de comercio. Tiene zonas verdes y lugares de encuentro.

La iglesia San Antonio de Padua es otro sitio destacado. Fue construida en el año 1917 y es una de las más importantes del municipio.

El municipio antioqueño cuyo nombre se relaciona con un príncipe español, un destino con arquitectura colonial y bellos balcones

La Casa de la Cultura Los Fundadores es otro sitio de interés. Esta edificación tiene espacios lúdicos, de historia, acceso a internet, auditorio, zona de danzas, biblioteca. “Allí podrá aprender y tener espacios para practicar. Es un hermoso lugar de estilo colonial que sin duda no te puedes perder”, señala Antioquia Travel.

La ribera del río Cauca es también imperdible. Se encuentra ubicada en el sector Morritos y es considerado un lugar ideal para “acampar, disfrutar de la pesca deportiva, estar en las zonas verdes, compartir en familia y con amigos, darse un baño y apreciar la vegetación”.

El Alto de Mojones es otro lugar relevante. Es uno de los miradores naturales más populares del municipio y está ubicado en la vereda Los Mojones, a unos dos kilómetros de la cabecera municipal. Por su ubicación geográfica, es ideal para elevar cometa, realizar senderismo y disfrutar de sus paisajes.