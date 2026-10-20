Así es la ‘cuna de la independencia’, el destino antioqueño que se destaca por su historia y atractivos naturales

El departamento de Antioquia es uno de los más atractivos de Colombia. Está integrado por 125 municipios que ofrecen a sus visitantes bellos paisajes, gran riqueza natural y diversidad de expresiones culturales.

Uno de estas poblaciones es Campamento, ubicada a 142 kilómetros de Medellín, aproximadamente a tres horas y media de distancia en vehículo.

Campamento es conocido como ‘Cuna de la independencia de Antioquia’ por una importante batalla en la lucha independista que se registró en su territorio. Sus tierras son especiales para la ganadería y la agricultura, aunque tradicionalmente han sido explotadas para la extracción de oro y níquel, según señala el portal Antioquia Travel.

El municipio antioqueño cuyo nombre se relaciona con un príncipe español, un destino con arquitectura colonial y bellos balcones

Historia

Antes de la conquista española, el territorio de Campamento estuvo habitado por los indígenas tuango, llameéis y nechí. Esta región y en general el norte de Antioquia, atrajo a los pobladores a mediados del siglo XVII por su riqueza en minas.

En siglo XIX la población pertenecía a Yarumal. El 12 de febrero de 1820, el general José María Córdoba derrotó al general Francisco Warletta y acabó con el último reducto realista en Antioquia. “Los primeros pobladores de Campamento fueron personas de Yarumal que llegaron al sitio en 1827 por insinuación del cura de esa población, don José Antonio Palacio Isaza, a quien se considera el fundador”, señala la Gobernación de Antioquia.

En 1830 se creó la parroquia y cinco años más tarde, en 1835, se le dio a la población el estatuto de municipio por decreto del gobernador Juan de Dios Aranzazu. “El nombre de Campamento proviene seguramente del hecho de que la zona era utilizada como campamento por los arrieros que viajaban entre la región norte y nordeste de Antioquia”, agrega la entidad.

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Atractivos

Entre los principales atractivos del municipio se encuentran los Charcos Los tres saltos. “Son tres hermosas cascadas en medio de diversidad de vegetación. En la última cascada hay un hermoso charco para disfrutar, se llega allí caminando unos 20 minutos desde la cabecera municipal”, señala Antioquia Travel.

El trapiche panelero La Aguada es otro lugar destacado. Tiene más de 50 años y es un sitio de referencia en el municipio. En este lugar se puede aprender sobre el proceso de producción de panela.

Campamento es considerado uno de los mayores productores de panela en Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

La granja Nuevo Amanecer es otro sitio de interés. Se encuentra ubicada en La Vereda Los Chorros. Fue fundada por mujeres víctimas del conflicto armado del municipio y constituida para trabajar como economía solidaria.

La iglesia Nuestra Señora del Rosario es un lugar imperdible. Es una de las más importantes del municipio.

El obelisco Batalla de Chorros Blancos es un sitio adicional de referencia. Hace referencia una importante batalla, en el marco de la lucha independista, entre el ejército bajo el mando del general José María Córdova y las tropas españolas.