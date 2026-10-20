Ni Roma ni París: esta es la capital europea elegida como el destino más feliz del mundo para los viajeros

Europa es uno de los destinos con los que muchas personas sueñan. Viajar hasta allí es conectarse con historia, cultura, arquitectura, gastronomía y paisajes que parecen sacados de una postal.

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Muchos viajeros quieren recorrer las calles románticas de París y los monumentos históricos de Roma, pero también existe la opción de conocer los encantadores rincones de Lisboa y los pintorescos pueblos junto al Mediterráneo, pues es un continente que ofrece experiencias para todos los gustos.

Además, la posibilidad de recorrer varios países en un mismo viaje, descubrir tradiciones diferentes y conocer lugares emblemáticos convierte cada aventura en una oportunidad para crear recuerdos inolvidables.

Los planes de muchos viajeros normalmente se centran en destinos como París o Roma; sin embargo, un reciente estudio ubica a Lisboa como una ciudad ideal para visitar, al considerarla la más feliz para los turistas.

Lisboa es considerada la ciudad más feliz del mundo para viajar. Foto: Getty Images

La capital portuguesa se ubicó en el primer lugar del Holiday Happiness Index 2026, elaborado por BookRetreats, que evaluó 47 destinos internacionales. Esta ciudad destaca por sus numerosas horas de sol, sus zonas verdes y una propuesta gastronómica accesible que les brinda felicidad a los viajeros. Helsinki, Orlando, Atenas, Edimburgo, Madrid, Viena, Budapest, Oslo y Vilna le siguen en el ranking.

De acuerdo con el análisis, para quienes buscan un lugar que combine bienestar, disfrute y calidad de vida, Lisboa aparece como una de las mejores alternativas, pues los elementos señalados desempeñan un papel importante en la felicidad y pueden favorecer la liberación natural de hormonas vinculadas con esta.

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La investigación liderada por Natalie Dattilo-Ryan, psicóloga clínica vinculada a Harvard y especialista en felicidad y bienestar integral, destaca como aspecto relevante la gastronomía accesible y variada, favoreciendo el bienestar.

Según las conclusiones del estudio, cerca del 10 % de sus restaurantes ofrece opciones consideradas saludables, una proporción que sitúa a la capital portuguesa en el segundo puesto de este indicador, por encima de grandes referentes culinarios como París, Tokio y Nueva York.

De igual forma, las zonas verdes y las abundantes horas de luz solar completan los atributos que hacen de Lisboa un destino asociado con la felicidad y el bienestar, en el que los viajeros pueden vivir experiencias únicas.

Plaza del Comercio en Lisboa, Portugal. Foto: Getty Images

Los encantos de Lisboa

Lisboa cautiva a los viajeros con sus calles empedradas, fachadas de colores y miradores desde los que se contemplan los tejados de la ciudad y el río Tajo. Entre sus principales atractivos se encuentra la Torre de Belém, una emblemática construcción junto al río que recuerda el pasado marítimo de Portugal.

También se puede visitar el barrio de Alfama, uno de los más antiguos de la capital, famoso por sus calles estrechas, casas tradicionales y los restaurantes donde se escucha fado. A estos lugares se suman la Plaza del Comercio, el Elevador de Santa Justa y el histórico tranvía 28, que recorre algunos de los rincones más pintorescos de Lisboa.

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La capital portuguesa también destaca por su ambiente cultural, su gastronomía y sus espacios al aire libre. El barrio de Belém es una parada imprescindible para probar los tradicionales pasteles de nata, mientras que el mercado Time Out permite descubrir diferentes propuestas culinarias en un mismo lugar.