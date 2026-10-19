El paraíso colombiano que ‘Travel + Leisure’ incluyó entre los destinos imperdibles de visitar en 2026

Colombia se ha consolidado como un destino turístico imperdible, gracias a su variada oferta, que incluye diversidad de paisajes, culturas y experiencias únicas, representadas en sus playas, montañas, páramos, selvas y paisajes cafeteros.

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A estos encantos se suman sus pueblos de arquitectura colonial, ciudades llenas de historia, festivales tradicionales y una gastronomía que refleja la identidad de cada región.

Es un territorio perfecto para hacer actividades como ecoturismo, senderismo, avistamiento de aves y buceo, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes buscan combinar naturaleza, aventura, cultura y descanso en un mismo viaje.

En medio de ese mar de posibilidades, la prestigiosa revista internacional de viajes Travel + Leisure recomienda un lugar que es considerado un paraíso natural. Se trata de Islas del Rosario, un escenario que tiene gran popularidad entre los viajeros y está situado a unos 37 kilómetros de Cartagena.

En Islas del Rosario se encuentran varios destinos que vale la pena visitar y conocer. Foto: Getty Images

La publicación destaca que se trata de una opción más asequible y apacible frente a otras islas del Caribe con gran afluencia de turistas, ideal para descansar junto al mar sin aglomeraciones. Es un punto especial para tener un merecido descanso, relajación y tranquilidad lejos de las multitudes.

En Travel + Leisure se destaca que estas islas son famosas por sus arrecifes de coral y las oportunidades para bucear y practicar esnórquel durante todo el año, un atractivo que las hace únicas e imperdibles.

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Diversidad de encantos

Este archipiélago llama la atención por sus aguas transparentes, sus arrecifes coralinos y la posibilidad de combinar actividades marinas con descanso en un entorno insular.

El portal oficial Colombia Travel lo destaca como una de las alternativas para vivir experiencias de sol y playa cerca de Cartagena.

Las Islas del Rosario ofrecen diversos encantos y planes para hacer. Foto: Getty Images

Pero más allá de las playas, que en su mayoría son de arena blanca, y sus arrecifes, el parque protege manglares, praderas de pastos marinos y otros ambientes costeros que cumplen funciones ecológicas esenciales. Esto hace que la visita brinde la oportunidad de conocer mejor los ecosistemas del Caribe colombiano.

Como si esto fuera poco, este archipiélago también es territorio de comunidades afrodescendientes con tradiciones vinculadas a la pesca y al conocimiento del arrecife. En Orika, en Isla Grande, es posible acercarse a expresiones de la vida local mediante experiencias de turismo de naturaleza, cultural y comunitario, precisa Colombia Travel.

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La visita a este paradisíaco lugar puede incluir recorridos en embarcación, observación de fauna y flora, toma de fotografías, careteo, buceo y actividades de playa. De esta forma, para ir hasta allí es posible organizar desde una excursión de un día hasta una estadía para disfrutar el entorno con más calma.