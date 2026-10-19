El barrio de Bogotá que conserva la tradición de la chicha y celebra un festival que pocos conocen

En el corazón de Bogotá hay un barrio donde la chicha sigue siendo mucho más que una bebida. Se trata de La Perseverancia, un sector obrero de la localidad de Santa Fe que conserva esta tradición ancestral y reúne a vecinos y visitantes alrededor de una preparación hecha a base de maíz fermentado, reconocida como patrimonio de la capital.

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La chicha hace parte de la vida cotidiana de este barrio, donde todavía se consume en los hogares y se consigue fácilmente en la plaza de mercado y en diferentes tiendas.

Con el paso de los años, esta bebida también se ha convertido en una excusa para encontrarse, conservar y compartir entre generaciones.

Cada año, La Perseverancia se viste de fiesta con el Festival de la Chicha, un evento que tuvo su edición número 28 en este 2026, convirtiéndose como una de las actividades culturales representativas de este sector de Bogotá.

Chicha, famosa bebida colombiana. Foto: Getty Images

Durante el encuentro, cientos de habitantes y turistas llegan para probar diferentes preparaciones de chicha, disfrutar de conciertos y conocer emprendimientos que ofrecen artesanías y productos locales.

La programación también incluye juegos tradicionales de la región andina, como el tejo, la rana y el trompo, que les dan a los asistentes una oportunidad para conectarse con las costumbres populares.

Uno de los aspectos más importantes de la celebración es el trabajo de las matronas, mujeres que han recibido de sus antepasados las recetas para preparar esta bebida y que siguen transmitiendo sus conocimientos para evitar que se pierda la tradición.

Esta tradicional bebida indígena se convirtió en un icono en Bogotá durante el tiempo de la colonia. Foto: Cortesía - Alcaldía de Bogotá

El proceso comienza con la molienda del maíz, que después se endulza con miel o panela y se deja fermentar en canecas. Los tiempos de preparación y los secretos familiares son claves para conseguir el espesor y el nivel de alcohol deseados.

Aunque la receta tradicional sigue siendo protagonista, actualmente también se encuentran versiones elaboradas con corozo, piña, chontaduro, mora, maracuyá y uva. Estas alternativas muestran cómo la preparación ha evolucionado sin dejar atrás sus raíces.

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Quienes quieran conocer más esta herencia también pueden visitar el Museo de la Chicha, ubicado en el sector de La Candelaria, cerca del Chorro de Quevedo. Fundado por Alfredo Ortiz, conocido como “El Cacha”, el lugar permite acercarse a la historia de la bebida y a su relación con la cosmovisión muisca.

La experiencia incluye charla histórica y la degustación guiada de cuatro bebidas tradicionales: chicha, zhuke, guarapo y chirrinchi. Así, entre rectas, encuentros y celebraciones, La Perseverancia demuestra que la chicha sigue siendo parte de la identidad cultural de Bogotá.