María Fernanda Carrascal, integrante del Pacto Histórico y representante a la Cámara por Bogotá, se encuentra en el centro de la controversia por su participación en la manifestación realizada el pasado 14 de octubre en la Plaza de Bolívar.

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La polémica surgió después de que circularan en redes sociales varios videos en los que se observa a la congresista junto a una niña de cinco años sobre la tarima. En las grabaciones, Carrascal acerca el micrófono a la menor para que se dirija a las personas que asistieron a la concentración.

Uno de los momentos que más reacciones ha generado corresponde a las arengas pronunciadas por la niña, entre las que se escucha una expresión vulgar. Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre la participación de una menor de edad en este tipo de actos públicos y el contenido que se le permitió expresar frente a los manifestantes.

En los registros difundidos también se aprecia la reacción de Carrascal y de algunos asistentes, quienes sonríen y celebran las palabras de la pequeña.

Estas imágenes despertaron indignación en algunas personas, entre las que destacó María Margarita Giraldo, famosa actriz, quien expresó su molestia por lo sucedido en las marchas.

La celebridad, recordada por su papel en Vecinos, expresó su indignación, señalando a la congresista por sus decisiones políticas, al punto de ubicar a una niña en este tipo de contextos políticos.

“María Fernanda Carrascal ya tocó fondo al instrumentalizar a una niña para abusarla. Es lo que es: abuso y debe ser castigado”, escribió en el post.

Adicional a esto, la famosa cuestionó a Carrascal, asegurando que esperaba al menos un pronunciamiento de disculpas por su actuar.

“¿Seguiremos esperando las disculpas de la ñera Mafe Carrascal de que el video fue manipulado, que la niña tuvo la culpa porque ella no la obligó?“, comentó en X.

La difusión de los videos abrió un debate en redes sociales sobre la exposición de niños en escenarios de movilización política y la responsabilidad de los adultos que los acompañan.

Cabe aclarar que las circunstancias en las que la menor aprendió la expresión y quién pudo haber influido en sus palabras no quedan establecidas únicamente con las imágenes conocidas.