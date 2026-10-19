Iván Cepeda sale en defensa de Mafe Carrascal y la aplaude por lo que le dijo a integrante del Esmad: “Bien hecho”

Pese a que la congresista María Fernanda Carrascal está siendo duramente cuestionada por lo que le dijo a un integrante del Esmad, el senador Iván Cepeda la defendió.

Todo se dio en medio de los desmanes que se registraron en los alrededores del Museo Nacional, en Bogotá, situación por la que fue necesaria la presencia de los uniformados.

La congresista llegó hasta el punto y fue grabada cuando increpó a uno de los agentes. “Cuidado… oiga, oiga, no me pase ese bolillo que yo soy representante a la Cámara, cuidado. Cuidado, que yo sé cómo mueven esos bolillos y cómo están intimidando a la gente”, se le escucha.

Al respecto, el líder de la oposición utilizó su cuenta de X para defender a la representante a la Cámara. “¿Y qué le reprochan a mi colega Mafe Carrascal?“, dijo.

“Estar al lado de los jóvenes y exigirle a la Fuerza Pública que no los agreda por pedir que se respete la memoria histórica”, añadió.

Cepeda cerró la publicación diciendo: “Bien hecho. Ella cumple a cabalidad con la labor para la que fuimos elegidos y elegidas: estar del lado de la gente”.