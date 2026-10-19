Encuesta muestra que preocupación por la crisis de la salud disminuyó 10 puntos en el arranque del Gobierno de Abelardo De La Espriella

La más reciente encuesta Latam Pulse de AtlasIntel/Bloomberg registró que la preocupación de los colombianos por lo que sucede en el sistema de salud pasó del 41 % en agosto de 2026 a 30 % en septiembre, lo que representa una disminución significativa por lo relacionado a esa crisis.

Entrega de medicamentos pendientes registra un avance del 40 %, reportó el Ministerio de Salud

Se trata de un dato relevante que refleja que han tenido buen ambiente las decisiones tomadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en el denominado Plan de Choque con el que se busca mejorar la crisis del sistema de salud que dejó el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según la medición, el principal problema para los consultados sigue siendo la corrupción con 58 %, seguido por la inseguridad con e 45 %, el sistema de salud con 30 %, el debilitamiento de las instituciones con el 16 %, el sistema judicial con el 14 % y las amenazas externas con el 8 %.

El Plan de Choque del Gobierno contempla varias medidas en las que se ha mejorado la crisis del sistema de salud. Uno de los hechos que más se ha destacado es que se pasó de un acumulado del 39,2 % al 31,2 % del reporte anterior entregado por las EPS.

Según la ministra Vesga se pasó de 177.000 a más de 273.000 pacientes que ya están recibiendo sus medicamentos. En el caso de los procedimientos resueltos se pasó de 120.000 a más de 168.000.