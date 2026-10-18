El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ofrecerá una alocución oficial en la noche de este domingo, 18 de octubre, a las 8:00 p. m. a través de los canales públicos y las redes institucionales de la Presidencia.

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El anuncio, difundido de manera conjunta por el mandatario y la cuenta de la Presidencia, ha generado una enorme expectativa nacional sobre la información y los temas que tratará.

La transmisión oficial se realizará en directo por el sistema de medios públicos RTVC, Señal Colombia y las plataformas digitales de la Presidencia.

La alocución de esta noche se perfila como un momento clave para que la Presidencia envíe un mensaje claro en medio de las jornadas de movilización que se han venido presentando en el país durante la última semana.

De la Espriella realizó su más reciente alocución presidencial el pasado lunes, 12 de octubre, en la cual presentó a la opinión pública ocho temas en los que viene avanzando su Gobierno en los primeros dos meses de administración.

El primer tema estuvo relacionado con el sector energético. Allí cuestionó la gestión del Gobierno anterior frente al fenómeno de El Niño y señaló que, pese a que el evento climático se había anunciado con meses de anticipación, no se dejaron reservas suficientes ni un plan de respaldo.

También habló de la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto y el Fondo Milagro, el cual ya cuenta con más de un billón de pesos para empezar a atender a las familias damnificadas.

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De La Espriella también se refirió a la transformación que le quieren imprimir al Estado colombiano, teniendo como base el banco de talentos, la plataforma digital para el reclutamiento de personas que quieran trabajar con el Estado.

También hizo un balance de seguridad y resultados de la fuerza pública en los primeros dos meses de mandato, donde resaltó que se logró afectar a 33 cabecillas de organizaciones criminales en este periodo.

En su última alocución tocó el tema de las garantías para la protesta que estaba programada para el pasado miércoles, 14 de octubre, y se refirió a la radicación del estatuto antiterrorista en el Congreso de la República.