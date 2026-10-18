Director del Centro de Memoria Histórica entra en la polémica sobre Carlos Pizarro y el Museo Nacional y refresca la memoria del M-19 y Pablo Escobar

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’mar Córdoba, entró en la discusión que abrió el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella sobre la presencia de objetos relacionados con el exjefe guerrillero del M-19, Carlos Pizarro, en algunos de los museos del país. Esta postura generó protestas a las afueras del Museo Nacional en Bogotá.

Córdoba, desde la institución que recopila gran parte de la memoria histórica del país, les refrescó la memoria a los colombianos sobre algunas de las actuaciones de Pizarro en el pasado.

A juicio del director, “el Museo Nacional no es un altar para mostrar a los criminales M-19, las Farc o el ELN. Quien secuestró, asesinó y quemó el Palacio de Justicia no es prócer de nada”.

Estos fueron los cuadros que el presidente De La Espriella pidió retirar del Museo Nacional. Foto: @ABarriosBernal Cuenta oficial de X

En su cuenta oficial de X, el directivo habló de un episodio ocurrido en julio de 1985.

“El M-19 acababa de romper la tregua de paz y escribía ‘Por la paz a luchar y vencer’, bajo el lema ‘Con las armas al poder’. Cuatro meses después se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. Hablar de paz con el fusil apuntando al pueblo es lo que hacen aún las Farc y el ELN”.

También recordó el momento en el que el M-19 se reunió con el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria: “Recibió dineros del Cartel de Medellín y realizó con él ‘acciones criminales conjuntas’. Así se desprende del informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia”.

En ellas, Córdoba también recordó un programa de televisión donde Carlos Pizarro “le dice al reconocido presentador González Pacheco que en el M-19 buscaron ‘que la guerra no nos degrade’ y ‘alejarnos de la tortura’. Que se lo expliquen a la familia de José Raquel Mercado, fusilado tras un ‘juicio del pueblo’, o a los que asesinaron en la toma al Palacio de Justicia”.

El Museo Nacional, en Bogotá, completa dos días de jornadas de protestas. Foto: Tomado de redes sociales

En la página oficial del Centro Nacional de Memoria Histórica se replicó la postura del director.

“Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia. Así lo concluyó en 2010 la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, creada por la Corte Suprema. Sus integrantes fueron tres expresidentes de la Corte que el M-19 atacó”, se lee.

En otro mensaje en redes sociales, la entidad recordó que “en 1974, la guerrilla del M-19 prometía ‘ajusticiar implacablemente’ a los anapistas que no le obedecieran. Lo documentaron ellos, en su propio periódico. La historia no necesita adjetivos cuando el victimario firma la amenaza”. En el mensaje se compartió la imagen del periódico del momento, cuyo titular es: ‘El M-19 alista ajusticiamientos’.

Abelardo De La Espriella y Carlos Pizarro Foto: Presidencia y Null

El presidente Abelardo De La Espriella fijó su postura sobre los objetos alusivos a Carlos Pizarro que ordenó archivar en el Museo Nacional.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los sitios públicos”, dijo el jefe de Estado.