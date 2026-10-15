Esta fue la denuncia que motivó el retiro de obras en el Museo Nacional, que tenían imágenes de Carlos Pizarro, las Farc y el ELN

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó hace algunas horas al Ministerio de Cultura, en cabeza de Paola Holguín, retirar varias piezas alusivas a Carlos Pizarro, el ELN y las Farc, además de otras figuras que representan una exaltación del terrorismo.

Abelardo De La Espriella renombrará este importante ministerio y ordena borrar homenajes

La decisión se tomó tras una denuncia del concejal Andrés Barrios, quien aseguró que visitó el museo hace algunos días en compañía de sus hijas y encontró una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, así como relatos que atribuyen el crecimiento de las guerrillas del ELN, las Farc y el M-19 a los “gobiernos represivos”.

El concejal pidió revisar las exposiciones y reclamó una narración histórica que reconozca a los soldados, policías, secuestrados y familiares afectados por la violencia guerrillera.

Barrios respaldó la decisión presidencial y pidió reconocer a las víctimas de secuestros, asesinatos y otros hechos de violencia. Foto: Instagram @museonacionalco

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“Gracias, presidente, por atender nuestro llamado y responder rápidamente a esta denuncia. Usted y la ministra Paola Holguín cuentan con nuestro respaldo”, expresó el concejal Barrios, quien destacó que la decisión presidencial demuestra que las denuncias ciudadanas y de los representantes públicos pueden generar acciones concretas para proteger la memoria histórica y garantizar que las instituciones culturales presenten los hechos con rigor.

La denuncia cuestionó la forma en que el Museo presenta a Carlos Pizarro y al M-19, sin suficiente énfasis, según el concejal, en las víctimas de esa organización. Foto: Presidencia

Adicionalmente, respaldó la instrucción de retirar contenidos que, según su denuncia, pretenden mostrar a Carlos Pizarro y al M-19 como “una esperanza para Colombia”, sin dar suficiente visibilidad al daño causado por esa organización.

“Los museos deben promover una reflexión equilibrada y reconocer de manera explícita a quienes padecieron secuestros, asesinatos, desplazamientos y otras formas de violencia”, agregó.

Insistió en que la memoria del país debe construirse desde la verdad y el reconocimiento de las víctimas, y no mediante una apología de los grupos criminales que tanto daño le han hecho a Colombia a través de secuestros, asesinatos, masacres y otros hechos que han empañado la historia del país.