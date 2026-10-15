Esta fue la denuncia que motivó el retiro de obras en el Museo Nacional, que tenían imágenes de Carlos Pizarro, las Farc y el ELN

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó hace algunas horas al Ministerio de Cultura, en cabeza de Paola Holguín, retirar varias piezas alusivas a Carlos Pizarro, el ELN y las Farc, además de otras figuras que representan una exaltación del terrorismo.
La decisión se tomó tras una denuncia del concejal Andrés Barrios, quien aseguró que visitó el museo hace algunos días en compañía de sus hijas y encontró una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, así como relatos que atribuyen el crecimiento de las guerrillas del ELN, las Farc y el M-19 a los “gobiernos represivos”.
El concejal pidió revisar las exposiciones y reclamó una narración histórica que reconozca a los soldados, policías, secuestrados y familiares afectados por la violencia guerrillera.
“Gracias, presidente, por atender nuestro llamado y responder rápidamente a esta denuncia. Usted y la ministra Paola Holguín cuentan con nuestro respaldo”, expresó el concejal Barrios, quien destacó que la decisión presidencial demuestra que las denuncias ciudadanas y de los representantes públicos pueden generar acciones concretas para proteger la memoria histórica y garantizar que las instituciones culturales presenten los hechos con rigor.
Adicionalmente, respaldó la instrucción de retirar contenidos que, según su denuncia, pretenden mostrar a Carlos Pizarro y al M-19 como “una esperanza para Colombia”, sin dar suficiente visibilidad al daño causado por esa organización.
“Los museos deben promover una reflexión equilibrada y reconocer de manera explícita a quienes padecieron secuestros, asesinatos, desplazamientos y otras formas de violencia”, agregó.
Insistió en que la memoria del país debe construirse desde la verdad y el reconocimiento de las víctimas, y no mediante una apología de los grupos criminales que tanto daño le han hecho a Colombia a través de secuestros, asesinatos, masacres y otros hechos que han empañado la historia del país.