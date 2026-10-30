Obras retiradas del Museo Nacional ya fueron restituidas: MinCultura le confirmó a SEMANA que las piezas ya fueron devueltas

En la tarde de este viernes, el Ministerio de Cultura le confirmó a SEMANA que las obras que fueron retiradas ya fueron restituidas en su totalidad en una de las salas del Museo Nacional, luego de que se retiraran varias piezas hace algunas semanas, lo que causó una controversia en distintos sectores políticos que rechazaron la medida.

El punto clave de la sentencia que ordenó restituir las obras retiradas del Museo Nacional: “El amparo no impone”

La decisión de la cartera se dio luego de que el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá ordenara devolver a su sitio original en un plazo de 48 horas a partir de la notificación del fallo la totalidad de las piezas que fueron retiradas de las salas de exposición el pasado 15 de octubre.

Estudiantes y docentes de las universidades Nacional y de los Andes realizaron una clase abierta frente al Museo Nacional para reflexionar sobre el retiro de varias obras. Foto: El Tiempo

Es clave tener en cuenta que el juzgado tomó la decisión luego de analizar un cúmulo de acciones de tutela que buscaban proteger los derechos fundamentales que se habrían afectado tras el retiro de las obras, que están relacionados con la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la memoria histórica, la educación, entre otros aspectos.

Ante la polémica desatada por la remoción de obras del Museo Nacional de Colombia: los museos hablaron

Esta tutela tiene como autores a Gabriel Becerra, Jorge Virviescas y Kevyn Muñoz, quienes a través del recurso alegaron el amparo de derechos como la igualdad y no discriminación, la libertad de expresión, la verdad, la memoria histórica, la dignidad humana y los derechos culturales.

El Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá ordenó también reinstalar el microperforado del Jardín en Memoria, obra de Miguel Ángel Díaz, que había sido retirado del Museo Nacional. Foto: Tomada de X: @jdcorreau

Este fallo no solo ordenó que se restituyeran las obras de uno de los salones del Museo, sino también la reinstalación, dentro del mismo plazo, del microperforado del Jardín en Memoria, que es una obra de Miguel Ángel Díaz, la cual también fue retirada.

En la petición, que hoy acató el MinCultura, el juzgado también puntualizó que la cartera debe abstenerse de retirar otras piezas por razones relacionadas con su contenido o el punto de vista que expresan y que, si se deseara hacer alguna modificación, esta deberá someterse a la opinión y decisión del Comité de Gestión Patrimonial.

Así había quedado una de las paredes de la sala 'Hacer sociedad' del Museo Nacional de Colombia tras el desmonte de obras realizado por el Ministerio de Cultura. Foto: Tomado de X @ElkinRubiano4