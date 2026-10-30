Abelardo De La Espriella reveló video de la extradición de nueve criminales: esposados, motilados y en uniforme

Este viernes, 30 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló un video en el que muestra los detalles del trámite de extradición de nueve presuntos criminales, requeridos por Estados Unidos.

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En el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el jefe de Estado fue enfático en señalar que en su Gobierno los criminales “no tienen tregua”, e insistió en que la orden que impartió es perseguirlos con la fuerza del Estado.

“Que les quede absolutamente claro a los criminales: aquí no hay tregua. Desde La Picota las extradiciones no paran. A quienes le han hecho daño a nuestra nación y se han lucrado del terror, les espera todo el peso de la ley en cárceles extranjeras”, afirmó De La Espriella.

Además, manifestó: “En la era del tigre, a la gente de bien la protegemos y al delincuente lo combatimos sin contemplaciones”.

Estos son algunos de los criminales señalados que integran esa lista de nueve extraditables:

Jean Carlos Ansasoy, alias El Enfermero.

Juan Carlos Ojeda, alias Balín.

Jeovanny Aguilar Jiménez, alias Yoqui.

Jaison Stiven Acosta, alias Jeison.

Una ciudadana extranjera, Pa Ya Lin.

Finalmente, el jefe de Estado informó sobre otro golpe contra estructuras criminales: “¡Contundente golpe a las mafias del robo de hidrocarburos! La Operación HEXANO de nuestra Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación dejó 22 capturados en cinco departamentos del país, desarticulando una estructura criminal dedicada al apoderamiento y comercialización ilegal de combustible”.

“Esta organización habría hurtado cerca de un millón de galones de hidrocarburos entre enero de 2025 y septiembre de 2026, generando ganancias criminales para los narcoterroristas del ELN, Los Pachenca y el Clan del Golfo, y ocasionando pérdidas superiores a $1.200 millones”, insistió De La Espriella.

Y agregó: “También golpeamos sus redes de complicidad, incluidos presuntos funcionarios que habrían filtrado información privilegiada para favorecer sus actividades criminales”.

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“¡En la patria milagro la ley se respeta y se protege el patrimonio de los colombianos! Todo mi respaldo a nuestra fuerza pública”, recalcó el mandatario.