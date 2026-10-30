El presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles de un diálogo confidencial que tuvo con el alcalde Alejandro Char, en un evento realizado en Barranquilla.

El mandatario colombiano hizo referencia a los ataques que recibió Barranquilla en el gobierno Petro.

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Además, De La Espriella arremetió contra lo que llamó “socialcomunista”, recordando que lo derrotó en las urnas: “Esa grandeza de la visión del Caribe es la grandeza que quiero llevar yo al resto de Colombia. Se lo decía en el carro, alcalde, usted sabe por qué el régimen socialcomunista que, gracias a Dios, derrotamos el 21 de junio no quería Barranquilla, porque Barranquilla representa todo lo que nunca el comunismo podrá construir”.

“Barranquilla es el espejo en el cual no se quiere mirar el comunismo porque ahí se van a ver reflejados como son: ineptitud, incoherencia, politiquería y falta de capacidad para ejecutar”, dijo el presidente.

El presidente Abelardo De La Espriella arremetió contra el régimen “socialcomunista” y recordó que lo derrotó en las urnas: “Ineptitud, incoherencia, politiquería y falta de capacidad para ejecutar”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/fJT2FAvJTN — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2026

Sumado a ello, anotó: “Por eso querían destruir Barranquilla y usted se paró firme como un defensor de la patria que es. Defendió a esta ciudad y hoy ha llegado un hijo del Caribe que le va a dar a esta región y a Barranquilla el lugar que se merece”.

“Ya lo empezamos a hacer. La sede alterna de la Presidencia de la República está funcionando en Barranquilla. Tenemos toda la confianza en su administración para ayudarnos en ese propósito. Por eso la entrega del aeropuerto”, subrayó.

Además, afirmó: “Vamos a llevarle un aeropuerto a Barranquilla como se lo merece la capital alterna de Colombia y la ciudad que es referente para Colombia y el mundo. Porque en dos décadas logró una transformación pocas veces vista en otra ciudad. Y eso es gracias a usted, a su equipo y a una ciudadanía comprometida con el progreso y el desarrollo, querido alcalde. Y lo digo claramente, así como he llegado a otras regiones a reclamar y a guapiar, aquí llego a felicitar, porque aquí la plata de los impuestos se ve”.

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“Digan lo que digan, inventen lo que inventen, aquí se ven las inversiones, aquí se hacen las obras en tiempo récord, con compromiso y trayéndole desarrollo a la ciudad. Hoy la vida de Barranquilla es muy distinta a la de hace algunos años. Y será mejor porque Barranquilla tiene presidente con el Tigre, Abelardo De La Espriella”, concluyó.