El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la Ley de Rescate Fiscal que fue presentada al Congreso por parte del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y que ha desatado muchas reacciones en sectores políticos y sociales.

A través de su cuenta de X, el también exsenador le dio una clara orden a los integrantes de su partido político para que analicen de fondo el proyecto.

“Pedimos a los parlamentarios del Centro Democrático el estudio en bancada, con actitud reposada, del proyecto de ley de Rescate de la Economía”, señaló.

Una vez se haga esto, según dijo Uribe, si se podrán estudiar cuáles pueden ser los cambios que se propongan desde la colectividad política, que en su momento se declaró partido de Gobierno, para que sean trabajadas en conjunto con el Ejecutivo.

“Las modificaciones o adiciones que como bancada se requieran deben ser examinadas con el gobierno”, complementó el expresidente.