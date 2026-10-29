Director del Centro Democrático se pronunció sobre la Ley de Rescate Económico: “Es inaceptable”

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, fijó una firme posición de rechazo ante la propuesta de imponer o incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al café en la Ley de Rescate Económico.

Estos serían los nuevos impuestos que incluirá la Ley de Rescate Económico

A través de una declaración pública en medio de la discusión legislativa, el directivo calificó la medida como un golpe directo a la identidad y a la economía agrícola nacional. Vallejo rechazó rotundamente la propuesta de aplicar IVA al café en la Ley de Rescate Económico.

Gobierno De La Espriella lanza Ley de Rescate Económico: drástico recorte de gasto público y nuevo paquete de impuestos

En su pronunciamiento, el dirigente político enfatizó que la orientación de las políticas públicas debe proteger el mercado local e incentivar la producción nacional antes que imponer cargas que encarezcan la canasta familiar.

“En un país cafetero como el nuestro ponerle o aumentarle el IVA al café es inaceptable. Toda política pública tiene que estar encaminada a aumentar el consumo interno del café no a disminuirlo. Colombia es café, ¡sin café no somos nada!”, aseveró el director al fundamentar sus reparos.

En un país cafetero como el nuestro ponerle o aumentarle el IVA al café es inaceptable. Toda política pública tiene que estar encaminada a aumentar el consumo interno del café no a disminuirlo. Colombia es café, sin café no somos nada! — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) October 30, 2026

Las palabras de Vallejo Chujfi se dieron tras la radicación formal del proyecto de ajuste fiscal ante la Cámara de Representantes por parte del Gobierno Nacional de Abelardo De La Espriella.

La iniciativa busca corregir un déficit fiscal de hasta $45 billones de pesos, destinando un 30 % del esfuerzo a medidas tributarias, lo que desató la inmediata reticencia del directivo a respaldar impuestos sobre alimentos esenciales. Vallejo Chujfi exigió la exclusión del café de cualquier reforma impositiva en el Congreso.