Con la Ley de Rescate Económico aumenta el costo de seguridad social para algunos colombianos

Apenas comienzan las revisiones a fondo del proyecto de Ley de Rescate Económico radicado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en el Congreso de la República, pero ya se evidencia que se trata de una propuesta estructural, tanto por el lado del gasto como por el de los impuestos.

Mayores cargas para los ricos, transformaciones profundas en el IVA, reducción del impuesto de renta a las empresas y hasta cambios en el costo de la seguridad social para algunos colombianos hacen parte de la iniciativa legislativa.

El tema de la seguridad social fue incluido en los artículos 20 y 21 del extenso documento. Con la propuesta se modifican las obligaciones de aportes para determinados empleadores y trabajadores.

Puntualmente, los dos artículos se refieren a lo siguiente: el identificado con el número 20 contempla exoneraciones de aportes parafiscales al Sena y al Icbf, así como de determinadas cotizaciones de salud, respecto de trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, bajo las condiciones previstas en la norma.

Entre tanto, el artículo 21 modifica las cotizaciones al régimen contributivo de salud, con tarifas diferenciadas según los ingresos de los trabajadores y los cotizantes.

La medida fue explicada por el exdirector de la Dian, Lisandro Junco: “La exoneración de parafiscales y salud, que hoy cubre salarios hasta 10 salarios mínimos mensuales, queda solo hasta 2 salarios mínimos. Es decir, implica volver a pagar Sena, Icbf y salud por casi toda la nómina”. En otras palabras, aumenta el costo de la seguridad social de esos trabajadores.

https://cdn.semana.com/semana/upload/legal/PL_477_26_LEY_DE_RESCATE_FISCAL.pdf