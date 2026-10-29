“No voy a permitir que Mafe Carrascal me diga cómo vestirme”: nueva polémica en el Congreso de Colombia

Los encontronazos entre la congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, y otros miembros del Congreso han sido cada vez más frecuentes. En las últimas horas, la congresista tuvo una nueva pelea, esta vez con el representante José Jaime Uscátegui, quien se pronunció a través de sus redes sociales tras el encontrón.

Uscátegui, quien además de ser representante, es el presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente, aseguró que en repetidas ocasiones Carrascal le ha cuestionado el uso de una pañoleta azul en su brazo que tiene una consigna provida.

Tras ello, Uscátegui le preguntó a la secretaria general de la Comisión si el uso de dicha prenda estaba prohibido en el Congreso, a lo que esta respondió que no tenía ningún problema en ello.

“Lo que no puede hacer usted, señor presidente, es hacer parte de la intervención o decisión, pero no hay ninguna instrucción al respecto. No habla de un tema de vestirse, de ninguna disposición a la hora de presidir con alguna insignia”, precisó la secretaria.

La congresista Carrascal se refirió al tema hace algunos días, asegurando que el congresista no podía presidir la Comisión con la prenda, pues estaría supuestamente vulnerando la neutralidad obligatoria en la conducción de las sesiones legislativas.

Carrascal sustentó su reclamación en el artículo 101 de la Ley 5.ª de 1992, reglamento interno del Congreso de la República que prohíbe a los integrantes de la mesa directiva intervenir en debates sin haber delegado previamente sus funciones.