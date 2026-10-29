¿Petro se lanzaría a la Alcaldía de Barranquilla y Claudia López a la de Bogotá? El posible pacto entre los líderes de izquierda

Falta un año para las elecciones regionales y ya se van conociendo las nuevas apuestas de la oposición para influir y fortalecerse. Y Darcy Quinn dio a conocer la que sería la nueva estrategia de la izquierda para recuperar terreno en el ámbito político.

Según la periodista, Gustavo cada vez más estaría pensando en lanzarse para las elecciones territoriales de 2027 y tendría interés en llegar a la Alcaldía de Barranquilla.

Petro no sería el único que buscaría repetir un cargo de elección popular.

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También lo haría Claudia López, cercana nuevamente a Petro y quien —según la periodista Darcy Queen— estaría buscando repetir periodo en la Alcaldía de Bogotá; lo que le daría una oportunidad para disputar el control político de la capital colombiana, considerada por muchos una catapulta a la Presidencia de la República.

Con Petro se complicaría el escenario, pues si quisiera aspirar a la Alcaldía de Barranquilla debe cumplir varios requisitos, entre los que están vivir un año en la región Caribe.

Sobre López habría dudas también, pues los resultados en los últimos comicios en los que participó como candidata presidencial no la favorecieron: obtuvo 225.517 votos, el 0,95 % del electorado, cifra considerablemente baja.