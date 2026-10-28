Presidente Abelardo De La Espriella oficializó el renacer de RTVC y reveló contratos millonarios de la era Petro y Morris

El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde que desde este 28 de agosto, el sistema de medios públicos de Colombia deja de llamarse Inravisión y vuelve a llamarse‘RTVC, como ha sido reconocido históricamente.

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“Queridos compatriotas, a partir de hoy, esta casa vuelve a llamarse ‘RTVC’. Me alegra profundamente poder hacer este anuncio aquí ante ustedes, porque este nombre pertenece a la historia de los medios públicos de Colombia”, dijo el jefe de Estado desde la sede de medios, ubicada en la Calle 26, en el occidente de Bogotá.

Sus siglas significan Radio Televisión Nacional de Colombia y, desde el 28 de octubre de 2004 hasta el 1 de abril de 2026 el sistema fue reconocido por el nombre que hoy recuperó.

Edificio de RTVC, sistema de medios públicos, en Bogotá. Foto: RTVC

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Fue en el gobierno de Álvaro Uribe que el sistema de medios públicos adquirió este nombre, luego de que ‘Inravisión’ tuviera que ser liquidada debido a una grave crisis financiera. La entidad acumuló una deuda millonaria de aproximadamente 600 mil millones de pesos tras una crisis de audiencia del Canal Uno y Canal A inducido por el auge de los privados.

Más de 20 años de su reconocimiento, con Gustavo Petro en la presidencia del país y Hollman Morris en la gerencia del sistema, decidieron cambiar su nombre a ‘Inravisión’, recordando la razón social que había sido liquidada por una bancarrota.

Sobre esta administración, el presidente Abelardo De La Espriella reveló un contrato de $11.924 millones con el que adquirieron una unidad móvil destinada a fortalecer la capacidad técnica del sistema de medios; sin embargo, revelo que esta ni siquiera tiene la planta eléctrica necesaria para su funcionamiento. Este, entre otros contratos.