RTVC sorprende al tapar los letreros de Inravisión con las banderas de Colombia y enviar mensaje: “Hay algo especial”

RTVC sorprendió y dio mucho de qué hablar después de que lanzara un video en el que se ve cuando tapan con la bandera de Colombia el letrero que hay con el nombre Inravisión.

En un primer momento, la escena se ve en un plano más cerrado, pero poco a poco van mostrando otras tomas hasta que finalmente está un plano general de la sede.

“Lo que hizo historia merece volver...”, dice una mujer en el video.

Además, en la publicación que se hizo en las redes sociales agregan: “Hay algo especial en volver a encontrarnos con aquello que nos hizo reír, soñar y aprender. Muy pronto...”.

Hasta el momento no se sabe de qué se trata, pero en redes sociales se comienza a hablar de la expectativa que hay por el posible anuncio.