Confidenciales

RTVC sorprende al tapar los letreros de Inravisión con las banderas de Colombia y enviar mensaje: “Hay algo especial”

El sistema de medios públicos hizo un video que ha sorprendido en las redes sociales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
13 de octubre de 2026 a las 10:31 a. m.
Sede de RTVC en Bogotá.
Sede de RTVC en Bogotá. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: RTVC

RTVC sorprendió y dio mucho de qué hablar después de que lanzara un video en el que se ve cuando tapan con la bandera de Colombia el letrero que hay con el nombre Inravisión.

En un primer momento, la escena se ve en un plano más cerrado, pero poco a poco van mostrando otras tomas hasta que finalmente está un plano general de la sede.

Lo que hizo historia merece volver...”, dice una mujer en el video.

Además, en la publicación que se hizo en las redes sociales agregan: “Hay algo especial en volver a encontrarnos con aquello que nos hizo reír, soñar y aprender. Muy pronto...”.

Hasta el momento no se sabe de qué se trata, pero en redes sociales se comienza a hablar de la expectativa que hay por el posible anuncio.

VER MÁS

RTVC