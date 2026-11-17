La Fiscalía General se opuso rotundamente a la petición elevada por el apoderado de Hollman Morris, exgerente de RTVC, para suspender la audiencia de imputación de cargos programada para este martes 17 de noviembre.

Hollman Morris, exgerente de RTVC, anunció que no iba a aceptar los cargos imputados por la Fiscalía. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/qhqiwM3n3x — Revista Semana (@RevistaSemana) November 17, 2026

El abogado Alejandro Carranza aseguró que hace pocos días se puso en conocimiento de las autoridades de España una solicitud para que investigaran los hechos denunciados en contra del periodista.

Esto se debe a que el caso se presentó en la ciudad de Madrid, situación por la cual deben ser las autoridades de ese país las que tomen una decisión de fondo.

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“La imputación que va a plantearse el día de hoy será sobre hechos supuestamente acaecidos en el Reino de España, es decir, por fuera del territorio colombiano, en el año 2011″, precisó Carranza.

Por esto, indicó, la Fiscalía General no tenía la “competencia” para realizar la imputación de cargos. De seguir con la audiencia, advirtió, se estaría presentando una vulneración al debido proceso.

Sin embargo, ese planteamiento fue rechazado por todas las partes, que consideraron que los hechos deben ser investigados en Colombia.

“Yo quisiera ponerle a su consideración (en referencia al juez) dos hechos fundamentales, y el primero es que este es un delito de violencia basado en género, en donde el primer aspecto, de acuerdo con las manifestaciones de las víctimas, es que ella nunca puso en conocimiento de las autoridades españolas la ocurrencia de estos hechos que, pese a que ocurrieron en 2011, no se encuentran prescritos”, señaló la fiscal.

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En su intervención aseguró que la Fiscalía General cuenta con la potestad para continuar con esta investigación. Esto pese a que los hechos se presentaron fuera del país.

“El acto sexual sobre el cual vamos a realizar la imputación se presentó, y lo digo presuntamente respetando las garantías constitucionales de presunción de inocencia en esta etapa, en la ciudad de Madrid, España, durante un encuentro que allí ocurrió. Pese a que el hecho no ocurrió en el territorio nacional (...) tenemos la facultad de perseguir penalmente al nacional que cometiera una conducta punible en el territorio extranjero, siempre y cuando no haya sido juzgado por ese delito”.

Igualmente, pidió tener en cuenta que es un caso con aplicación de “violencia de género”, por lo que la Corte Constitucional fijó la protección de las víctimas.

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Por esto, consideró que los argumentos del defensor del acusado no son pertinentes. En medio de la audiencia, Morris pidió la palabra para anticipar que no iba a aceptar los cargos imputados.

“Yo niego los hechos que se me han venido atribuyendo durante estos ocho años. No lo reconozco y no voy a aceptar los cargos, señor juez, llevo siete años señalando públicamente por algo que se dice que ocurrió”, precisó el exfuncionario.

Igualmente, reclamó por la no presencia del representante del Ministerio Público. “Esto afecta el debido proceso”.

Por petición de la Fiscalía General, la imputación de cargos se realizará de manera reservada.