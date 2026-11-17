Un cruce de chats, varias constancias públicas y alertas médicas emitidas hace seis años y que ahora cobran nuevo sentido hacen parte de la denuncia que revolvió recientemente el expediente conocido en los medios como el de las frambuesas envenenadas con talio.

Niñas y talio: Juan de Bedout responde tras denuncia por muerte de su exesposa

Los familiares de Alicia Graham Sardi le pidieron a la Fiscalía General investigar al economista Juan De Bedout Vargas, exesposo de Alicia y padre de una de las niñas que falleció tras consumir el paquete enviado, presuntamente, por la empresaria Zulma Guzmán.

El apoderado de la familia Graham, el reconocido penalista David Esponosa Acuña, señala que existen varios indicios para investigar a De Bedout por un eventual envenenamiento con talio.

En este nuevo capítulo de la historia aparece un nombre fundamental: Carlos Julio Portocarrero Martínez, un médico internista y endocrinólogo, quien durante años conoció la historia médica de Alicia Graham y atendió su tratamiento contra el cáncer en el año 2020.

Alicia Graham Sardi, la madre de una de las niñas muerta por talio falleció en 2021 luego de una batalla contra cáncer de seno y un presunto envenenamiento por talio. Foto: Pantallazo YouTube Los Informantes

En varios mensajes, revelados por la Agencia de Periodismo Investigativo (API), el profesional de la salud indica que tras revisar una serie de informes de laboratorio y realizarle una inspección a la mujer, encontró que los síntomas que estaba presentando y que la aquejaban de manera constante tenían una relación directa con un envenenamiento y no con el cáncer que padecía.

“Si no es envenenamiento por talio, la verdad, no voy a saber qué es”, señala una de las constancias del reconocido médico. El 12 de enero de 2021 llegó el examen de laboratorio que confirmó sus sospechas. “El examen confirma la intoxicación severa por talio: 85,0 microgramos/L, cuando debe ser inferior a 2 microgramos/L”.

El especialista señaló que ya con esta confirmación, el paso a seguir era confirmar el origen del talio. “El problema ahora es saber dónde lo ingirió”.

En medio de las pesquisas para resolver este gran interrogante, Juan de Bedout, según indican varios mensajes revelados por API, sugirió que su esposa habría consumido agua de una quebrada contaminada en Ubaté, Cundinamarca, donde tenía una finca en la que se quedaba mientras se recuperaba.

“Se quedó en un tema como que me lo decía mucho Juan, que ella seguramente en Ubaté tomaba agua en las quebradas en sus caminatas, porque ella se iba a muchas caminatas por allá por las montañas y que por ahí en algo había cogido el talio”, contó Cristina Graham Sardi, hermana de Alicia, a las autoridades.

Sospechaba que la estaban envenando

El 10 de julio de 2021, en otro de los cruces de mensajes, Alicia, quien ya mostraba signos de recuperación, le comentó a su médico que estaba sospechando que había sido envenenada.

“¡Gracias! Vamos a ver qué hacer. Me imagino que la nueva intoxicación es talio. Antes de venir acá estuve 15 días en Bta, seguro el problema está allá en Bta, nos pondremos a averiguar, espero que hayas tenido buen viaje” (sic), indicó.

En el cruce de mensajes, Alicia Graham sentía que algo de la ciudad de Bogotá le estaba afectando considerablemente a su estado de salud, puesto que los dolores habían regresado con más fuerza, le costaba mucho caminar y no sentía que los tratamientos le estuvieran haciendo efecto.

En una declaración ante las autoridades, y que ahora cobra fuerza, Cristina Graham Sardi, hermana de Alicia, reveló que sus primas le contaron que tras el viaje a Italia se acrecentaron los malestares.

Pese a esa dolorosa situación, Juan de Bedout “se portó muy mal”, dejándola sola en muchos momentos críticos y evitando la entrega de dinero.

“Alicia dependía mucho económicamente de Juan, ella tenía sus ingresos esporádicos de un trabajo que era coaching”, recordó Cristina.