Niñas y talio: Juan de Bedout responde tras denuncia por muerte de su exesposa

Un nuevo capítulo en la tragedia que dejó dos niñas muertas, envenenadas con talio en el norte de Bogotá, se empieza a escribir e incluye al padre de una de las niñas víctimas. Juan de Bedout fue denunciado por la muerte, en extrañas circunstancias, de su exesposa.

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A la Fiscalía llegó una denuncia en la que se advierte la presunta responsabilidad que tendría Juan de Bedout en la muerte de su exesposa, al parecer, también por un lento envenenamiento con talio, el químico que se usó para asesinar a las dos niñas que compartían una tarde de juegos.

Luego de conocer la denuncia que aterrizó en el ente acusador y a través de su defensa, en cabeza del abogado Fabio Humar, el empresario aseguró que están atentos a cualquier requerimiento que haga la Fiscalía y también están a entregar la información que se requiere con el objetivo de avanzar en la investigación.

“Estaremos atentos a los llamados que haga a Justicia para esclarecer lo que corresponda y, desde luego, he recibido instrucciones de mi cliente, Juan de Bedout, para ofrecer toda la información que la Fiscalía requiera”, dijo Fabio Humar.

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En la denuncia se advierte la necesidad de adelantar todos los actos de investigación que se requieren en el propósito de establecer la presunta responsabilidad del empresario Juan de Bedout en los hechos que para los denunciantes podrían enmarcarse en un homicidio y no una muerte consecuencia de complicaciones médicas.

Una de las líneas de investigación del ente acusador incluye la muerte de la exesposa del empresario y las declaraciones abrieron la hipótesis de que esa muerte fue producto de un envenenamiento con el mismo químico usado en contra de las niñas y en manos de Zulma Guzmán, la mujer detenida en Inglaterra.

En su momento, la Fiscalía aseguró que se trató de un crimen pasional con Zulma Guzmán como presunta responsable, de ahí la investigación y una imputación de cargos que sigue pendiente. El primer intento para imputar se frustró y el ente acusador está pendiente de definir una nueva fecha.