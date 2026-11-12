Alcalde Carlos Fernando Galán fijó su postura sobre la presencia de militares en Bogotá: “Tenemos un problema de seguridad”

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fijó una postura categórica frente al debate sobre la seguridad en la capital al descartar la solicitud formal de asistencia militar durante el cierre del cabildo abierto convocado por el Concejo de Bogotá este jueves 12 de noviembre.

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Tras escuchar las intervenciones de las distintas bancadas políticas y de la ciudadanía, el mandatario reconoció que la ciudad enfrenta un déficit de pie de fuerza frente a otras urbes, pero aclaró que las capacidades institucionales de la Policía Metropolitana no han sido superadas.

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“Apoyo de las Fuerzas Militares sí, militares reemplazando a la Policía no”, sentenció Carlos Fernando Galán, marcando la línea divisoria entre el trabajo articulado en sectores estratégicos y una eventual militarización urbana.

Tres visiones enfrentadas en el Concejo de Bogotá

La jornada deliberativa en el cabildo distrital dejó en evidencia una marcada división entre los concejales sobre el alcance que debe tener la fuerza castrense en las calles de la capital.

Por un lado, un bloque integrado por Julián Uscátegui, Andrés Barrios, Sandra Forero, Óscar Ramírez y Emel Rojas respaldó la activación de la asistencia militar para contener la delincuencia; dentro de este grupo, el concejal Barrios propuso gestionar la llegada de 2.000 policías militares para custodiar puentes, entradas y salidas de la ciudad, liberando así a los uniformados de la Policía Nacional para el patrullaje de barrios y cuadrantes.

Asistí al Cabildo Abierto convocado por el @ConcejoDeBogota sobre la asistencia militar en nuestra ciudad. Escuchamos todas las intervenciones de los concejales y de la ciudadanía que participó, y presentamos los avances que hemos tenido en seguridad y los retos que aún tenemos. Mejorar la seguridad requiere coordinación y trabajo conjunto entre la Alcaldía, Policía, la Fiscalía y el apoyo de las Fuerzas Militares. Mi compromiso siempre será precisamente ese, seguir trabajando con todas las autoridades para que la inseguridad en la ciudad disminuya. Apoyo de las Fuerzas Militares sí, militares reemplazando a la Policía no. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 12, 2026

En un punto intermedio se ubicaron los cabildantes Rolando González, Álvaro Acevedo, Nelson Cubides, Julián Forero, Armando Gutiérrez y Darío Cepeda, quienes abogaron por un acompañamiento militar focalizado en zonas críticas sin trasladar las competencias policiales.

En contraste, una amplia bancada conformada por José Cuesta, Heidy Sánchez, Donka Atanasova, Jesús Araque, Germán García, Cristina Calderón, Ana Teresa Bernal, Jairo Avellaneda, Elkin Huertas, María Vargas, Julián Espinosa, Fernando López y Julián Triana, rechazó de plano la militarización, exigiendo respetar los derechos humanos, preservar las funciones constitucionales de cada fuerza y priorizar la inversión social y la protección a la niñez y las mujeres.

Fortalecimiento de la inteligencia y ataque a las finanzas criminales

Durante su intervención de clausura, el mandatario distrital insistió en que la crisis de inseguridad requiere soluciones estructurales enfocadas en la investigación criminal y la descongestión de tareas administrativas para los uniformados.

“Yo no estoy de acuerdo con que la fuerza militar entre a reemplazar a la policía (…) Tenemos un problema de seguridad, sí, pero eso no se resuelve con militares reemplazando a la policía, se resuelve apoyándola, ayudándola, acompañándola, liberándola de responsabilidades que le hemos cargado en nuestra sociedad”, puntualizó el alcalde Galán, subrayando que no existen las condiciones jurídicas ni de orden público grave que justifiquen invocar la figura excepcional de asistencia militar.

¿Cómo se le dice a un gobernante que huye del control ciudadano? ¿Demócrata? Pensé que @CarlosFGalan defendía los principios básicos de la democracia. Pero parece que la crítica solo le gusta cuando le favorece. Cuando los argumentos lo incomodan, en lugar de responder, se va. ¿Bogotá Camina Segura? ¿O el alcalde le huye al debate? — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) November 12, 2026

Como hoja de ruta tras la culminación del cabildo, la administración distrital anunció que redoblará las operaciones conjuntas para proteger la infraestructura estratégica de la capital y desarticular las economías ilícitas.

Galán confirmó que profundizará la articulación operativa entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y la Fiscalía General de la Nación para golpear directamente las finanzas de las organizaciones delincuenciales, atendiendo también el llamado de los cabildantes sobre el uso de tecnología y el acceso efectivo a la justicia.