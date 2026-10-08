Concejo de Bogotá expidió resolución para el cabildo abierto del 7 de noviembre: así se pueden inscribir los ciudadanos

Este jueves, 8 de octubre, se publicó oficialmente la resolución que establece un cabildo abierto para el próximo 7 de noviembre. Este mecanismo permitiría que la ciudadanía pueda participar de la discusión no solo para debatir la iniciativa sino para conocer propuestas alrededor de esta.

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La iniciativa fue propuesta por el concejal Julián Uscátegui y el representante, José Jaime Uscátegui, quienes buscarían mejorar la situación de seguridad en la ciudad con un apoyo adicional para la Policía.

La iniciativa para realizar el cabildo logró superar el requisito de 31.096 apoyos válidos exigidos por la Registraduría para avanzar con el mecanismo de participación ciudadana. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El mecanismo fue aprobado tras registrar las firmas necesarias, que eran superiores a 31.096 apoyos. La Registraduría certificó estas firmas por lo que se dio paso a la programación del cabildo.

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El cabildo será el 7 de noviembre del 2026, a las 9:00 am en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) ubicada en la Carrera 11 # 101-80 de la ciudad de Bogotá D.C.

Si los ciudadanos desean participar, estos deberán inscribirse a través del correo cabildoabierto2026@concejobogota.gov.co. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de noviembre a las 5 de la tarde.

El cabildo abierto se realizará el próximo 7 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá. Foto: Clara Moreno

En la página www.concejobogota.gov.co se puede consultar la Resolución por la cual se convoca y se expide el reglamento respectivo para efectos de conocer los requisitos para intervenir y demás información relevante.

Aunque los promotores de esta iniciativa argumentan que es necesario un respaldo contundente de las fuerzas armadas frente al homicidio, el hurto y la extorsión, desde el Distrito se asegura que la propuesta es jurídicamente inviable y operativamente nula, dado que existe una dinámica en la seguridad urbana actual.

En la resolución se contempla que deben asistir entes como el alcalde Mayor de Bogotá, secretario de Seguridad, secretario de Gobierno, la Personería de Bogotá, el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.