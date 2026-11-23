En la mañana de este 23 de noviembre, el país conoció el fallecimiento de Alberto Montoya Puyana, uno de los dirigentes más importantes del país y quien fue el primer alcalde de Bucaramanga, elegido a través del voto popular. Tuvo además varios cargos en el Estado como senador, gobernador de Santander y también rector de la UNAB.

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Tras su fallecimiento, son varias las reacciones en los sectores políticos. Una de ellas fue la del expresidente Álvaro Uribe, quien se refirió al fallecimiento, destacó su gran labor dentro del sector público y envió un mensaje a su familia.

El expresidente Álvaro Uribe lamentó el fallecimiento de Alberto Montoya Puyana, destacó su trayectoria como alcalde de Bucaramanga, senador y rector universitario, y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares. Foto: Anadolu via Getty Images

“Amanece hoy con la triste noticia del fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana en Bucaramanga, el mejor alcalde del país, en su época, el senador y el patriota transparente, el rector universitario, el noble amigo. A su señora esposa y a toda la familia nuestra solidaridad de todo corazón”, dijo el exmandatario.

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Son varias las reacciones tras el fallecimiento que ya se han conocido en las primeras horas de este lunes. Otro de los políticos que se refirió a la muerte de Puyana fue David Luna, quien aseguró que este fue un “señor en todo el sentido de la palabra, siempre dispuesto a construir una Colombia mejor, abierto al diálogo y dueño de una amabilidad que siempre lo caracterizó”.

El exsenador David Luna se sumó a los mensajes de condolencia por la muerte de Alberto Montoya Puyana, a quien recordó como un santandereano ilustre, caracterizado por su calidad humana, amabilidad y disposición al diálogo. Foto: Samantha Chávez

Aseguró además que fue un santandereano ilustre, que dejó huella por su calidad humana y su compromiso con los demás. “Mis sentidas condolencias a sus familiares. Les envío un abrazo fuerte y solidario”, dijo.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, también se unió a los mensajes de condolencia, asegurando que Puyana fue un “guía del buen gobierno y de aquella Bucaramanga que se proyectó como una ciudad capaz de destacarse a nivel nacional. Una figura que trascendió y se convirtió en referente de la política y la educación para todos los bumangueses y santandereanos”

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, lamentó la muerte de Alberto Montoya Puyana y destacó su legado en la política y la educación, así como su aporte al desarrollo y reconocimiento de Bucaramanga. Foto: Comisión VI / Cortesía