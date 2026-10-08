Hombre intentó robar local comercial, la puerta se trabó y le tocó huir: video insólito

En un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá, un sujeto llegó a un local comercial acompañado de un cómplice que lo esperaba a pocos metros del lugar en una motocicleta, pero el plan terminó antes de lo esperado.

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Un intento de robo en un establecimiento comercial del barrio Roma, en la localidad de Kennedy, terminó de una manera inesperada cuando una trabajadora logró escapar justo antes de quedar encerrada dentro del local.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes 7 de octubre y quedó registrado en video. Las imágenes fueron difundidas a través de la cuenta de X, Pasa en Bogotá, donde se observa el momento en que un sujeto intenta cerrar la puerta del establecimiento mientras la mujer está en el interior.

Según la denuncia publicada, el hombre pretendía acorralar a la trabajadora como parte del intento de robo. Sin embargo, la puerta se trabó y la mujer aprovechó la situación para reaccionar rápidamente.

Intento de asalto a local comercial en Bogotá durante la tarde del miércoles 7 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

En las imágenes se observa cómo la trabajadora consigue escapar por debajo de la puerta, evitando quedar encerrada con el sujeto.

El intento terminó frustrado y el hombre salió rápidamente del lugar. De acuerdo con la información divulgada, posteriormente huyó en una motocicleta junto con otro hombre que lo esperaba en el vehículo.

La escena generó múltiples reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron preocupación por la situación de inseguridad que se registra en Bogotá, otros reaccionaron con burlas hacia el presunto ladrón por la manera en que terminó el intento de robo.

También hubo comentarios que destacaron la rápida reacción de la trabajadora, quien consiguió salir del establecimiento antes de que el sujeto pudiera cerrar completamente el acceso.

El video se difundió en medio de las constantes denuncias ciudadanas relacionadas con robos y hechos de inseguridad en diferentes sectores de la capital.

Por ahora, la información disponible corresponde a la denuncia difundida en redes sociales y no se conocen detalles sobre la identidad del sujeto ni sobre una eventual captura.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan trabajadores de establecimientos comerciales durante intentos de hurto y sobre la importancia de las cámaras de seguridad para documentar este tipo de hechos.