El Ejército Nacional reveló en su cuenta de X la identidad de los nueve soldados que permanecen secuestrados o desaparecidos en Colombia. Una información que salió a la luz para rechazar este flagelo y exigir la liberación de quienes seguirían en poder de intereses criminales.

La institución anunció en esa red social: “Rechazamos de manera categórica el secuestro de nuestros militares. Exigimos respeto por sus vidas, integridad y derechos, así como su inmediata liberación, sanos y salvos”.

La publicación salió acompañada de una imagen en la que se observa la imagen y la identidad de seis militares que permanecerían secuestrados: Jamerson Adrián Guacheta, Jeison Javier García, Brayan Stiven Ruiz, Juan David Buitrón, Víctor Hugo Yepes y María Camila Pantoja.

El soldado Guacheta permanece secuestrado desde el 24 de julio de 2025 en el departamento del Cauca; su colega García permanecería en cautiverio desde el 24 de agosto del año pasado y ese mismo día también fue privado de su libertad el soldado profesional Brayan Ruiz.

Por su parte, el soldado Juan David Buitrón sigue secuestrado desde el 26 de agosto del año pasado y tres meses después fue retenido contra su voluntad Víctor Hugo Yepes. La subteniente María Camila Pantoja, la única mujer, está en cautiverio desde el 4 de noviembre de 2026.

La subteniente Pantoja es parte del arma de inteligencia del Ejército y del Grupo de Caballería de Arauca, pero justo cuando iba de civil por el casco urbano de Saravena, en Arauca, fue interceptada por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta.

Lo drogaron y lo mantuvieron atado durante 48 horas: así fue el secuestro de un comerciante en Bogotá

Los desaparecidos

El Ejército también confirmó que sus esfuerzos están concentrados para dar con el paradero de los soldados Juan Manuel Martelos, Daniel Bustos y el cabo William Chalacán, quienes permanecen desaparecidos desde el año pasado.

El caso de William Eduardo Chalacán Cuastumal, un cabo tercero de 24 años, sucedió el pasado 12 de octubre tras caer al río Caquetá, en el sector de Araracuara, una zona limítrofe con el departamento del Amazonas.

Exclusivo: dron venezolano captó camionetas donde estaría siendo transportada Nancy Gómez, secuestrada en la Guajira

Por este tipo de caso, el Ejército anunció: “Continuaremos adelantando todas las acciones correspondientes para lograr su liberación y acompañar a sus familias en este difícil momento”.

Este llamado de las Fuerzas Militares se conoce en medio de la crisis humanitaria que atraviesan algunas regiones del país como el Catatumbo, donde, según la Defensoría del Pueblo, los ataques con drones, los enfrentamientos armados y los secuestros tienen en riesgo inminente a toda la población.