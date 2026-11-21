Las autoridades colombianas y de Venezuela articulan esfuerzos para ubicar a Nancy Gómez, la esposa del alcalde de Uribia, La Guajira, Jaime Buitrago, secuestrada.

Nancy Gómez, gestora de Uribia, La Guajira, secuestrada el miércoles 11 de noviembre. Foto: Suministrado a SEMANA.

En medio de las acciones, SEMANA conoció un video de las autoridades venezolanas haciendo sobrevuelos con un dron en zona de frontera en La Guajira en medio de la cooperación que se ha retomado entre las dos naciones en materia de seguridad.

En el video que dura 1:29 minutos se trata de hacer reconocimiento sobre rancherías ubicadas en zona apartada y seguimiento a los pocos vehículos que se mueven por el terreno árido de La Guajira.

Fuentes de la Fuerza Pública de Colombia le indicaron a SEMANA son imágenes recientes y que en los vehículos que allí aparecen podría estar siendo transportada la esposa del alcalde.

Sobre el secuestro de Gómez, recientemente el ministro de Defensa, Jorge Mora, había pedido a las autoridades venezolanas cooperación para el caso del secuestro de la subteniente Camila Pantoja.

Prueba de supervivencia de la subteniente Camila Pantoja, secuestrada por el ELN. Foto: Suministrado a SEMANA

La uniformada fue plagiada por la guerrilla del ELN en Arauca. Como los dos casos, el de Gómez y Pantoja ocurrieron en zona de frontera con Venezuela, el llamado que hicieron las autoridades colombianas a las del vecino país era reforzar la seguridad para evitar que las víctimas fuerzas sacadas de territorio colombiano.

Nancy Gómez, primera gestora social de Uribia, La Guajira, secuestrada este miércoles 11 de noviembre. Foto: Suministrado a SEMANA.

Para el caso de Gómez, las autoridades manejan como hipótesis preliminar que el secuestro fue ejecutado por delincuencia organizada que presta su servicios criminales a organizaciones de alto impacto como el ELN.

Su misión, según fuentes militares, consiste ejecutar el secuestro y luego entregar a la víctima a cambio de un pago a la organización criminal.

El Gaula Militar y el Gaula de la Policía mantienen la ofensiva en zona de frontera entre Colombia y Venezuela, mientras que la Gobernación de La Guajira reiteró la recompensa de hasta 300 millones para quien brinde información en el caso de Gómez.