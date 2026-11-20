Un depósito ilegal con material de guerra y explosivos fue ubicado por el Ejército en el departamento del Caquetá, en zona rural de San Vicente del Caguán.

De acuerdo con la información militar, los elementos decomisados y destruidos serían de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

“En desarrollo de operaciones militares en la vereda Medio Quebradón, municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 12, a través del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento n.º 12, ubicaron un depósito ilegal que pertenecería a la Estructura Iván Díaz, del grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando delictivo de alias Calarcá”, indicó el Ejército.

Añadió la autoridad militar que: “En el lugar fueron hallados explosivos, 174 cartuchos calibre 5,56 milímetros, cordón detonante, mecha de seguridad, pólvora, proveedores, accesorios para fusil, equipos de comunicaciones, cable y material de intendencia. Dicho material fue puesto a disposición de la autoridad competente”.

Elementos decomisados por el Ejército a las disidencias en Caquetá. Foto: Ejército

Así mismo, indicó el Ejército: “De acuerdo con la valoración preliminar del material encontrado, estos elementos podrían haber sido empleados para la fabricación aproximada de 50 dispositivos explosivos improvisados que se asemejan a minas antipersonal, y que representarían una amenaza contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil que habita en esta zona”.

Es de anotar que recientemente la Policía capturó a alias Bocalinda, quien sería un temido explosivista de las disidencias de Calarcá en el Caquetá.

La Policía indicó que “en la vereda Caño Verde del municipio de Solano que dejo como resultado la captura por orden judicial de alias Boca Linda por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y concierto para delinquir agravado”.

Explosivos de las disidencias de Calarcá en Caquetá. Foto: Ejército

“Durante la captura se le incautaron: 25 cilindros de 40 libras, 301 tarros de pólvora negra, municiones de diferentes calibres, panfletos extorsivos, radios de comunicación y 10 equipos terminales móviles”, reveló la Policía.