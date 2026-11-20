La Policía confirmó que en las últimas horas se ejecutó un operativo en contra del crimen organizado en el departamento de Santander.

De acuerdo con la autoridad, la acción estuvo dirigida en contra de la estructura Los Pergaminos. Esta estructura, según la policía de carreteras, estaría relacionada con 10 hurtos de mercancía sobre la troncal del Caribe principalmente de café, aceite de Palma, cobre y cilindros de gas.

Sobre el caso explicó el coronel Edwin Orlando Correa, Director de Tránsito y Transporte: “Estamos golpeando las estructuras criminales en su capacidad económica, afectando directamente los bienes y recursos que estarían relacionados con sus actividades ilícitas. Nuestra prioridad es proteger a los transportadores, garantizar la seguridad en las vías y evitar que las redes delincuenciales sigan afectando la economía del país”.

Policía en labores de extinción de dominio a Los Pergaminos. Foto: Policía

Así mismo se señaló por parte de la autoridad de carreteras que: “Estas actividades criminales habrían generado una afectación superior a los $5.460 millones en la cadena logística y de transporte”.

Añadió la Policía que: “Cabe recordar que alias ‘Richard’ fue capturado en septiembre de 2026, junto con otras 14 personas, durante la operación Escudo del Caribe, que permitió la desarticulación de tres estructuras delincuenciales. Los capturados permanecen privados de la libertad”.

Luego de varios trabajos coordinados con la Fiscalía, dijo la Policía de Carreteras que: “la acción permitió afectar 19 bienes vinculados a alias ‘Richard’, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Pergaminos’, avaluados en aproximadamente $2.341 millones”.

Extinción de domino a Los Pergaminos. Foto: Policía

En el operativo participaron la Policía a través de la Sijín y Sipol de la Dirección de Tránsito y Transporte, desarrollando la operación de extinción de dominio denominada ‘La Broca’, en el marco de la estrategia Escudo del Caribe.