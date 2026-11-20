En la mañana de este 20 de noviembre, la Personería de Bogotá publicó un informe en el que se evidenció una preocupante situación que padecen los pacientes que solicitan ambulancias en la capital colombiana, dado que la rapidez de estos servicios cambia dependiendo del tipo de emergencia que atiendan. El análisis tomó como referencia 53.842 servicios de ambulancia con llegada efectiva, atendidos por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría Distrital de Salud, en los últimos dos años.

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Los datos demostraron que, aunque el tiempo promedio de llegada mejoró y pasó de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 minutos en 2025, las demoras prolongadas permanecen. Esto dado que, durante el último año, 31.146 servicios, equivalentes al 26,6 %, tardaron 30 minutos o más en llegar al lugar de la emergencia. Más de 3.200 servicios incluso superaron una hora de espera.

En Bogotá, un herido en accidente de tránsito tuvo casi 11 veces más posibilidades de recibir una ambulancia en menos de cinco minutos que una persona con paro cardiorrespiratorio. Foto: Alcaldía de Bogotá

Además de ello, determinaron que los heridos en accidentes de tránsito reciben la atención más rápida, pero salud mental, amenazas de suicidio son los que tienen la mayor demora.

En 2025, el 51,2 % de los heridos en accidentes de tránsito recibieron una ambulancia en menos de cinco minutos. En contraste, solo el 4,7 % de las personas con paro cardiorrespiratorio fue atendido en ese mismo tiempo. Es decir, un herido en accidente tuvo casi 11 veces más posibilidades de recibir una ambulancia en menos de cinco minutos que un paciente con paro cardiorrespiratorio.

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“Las demoras también preocupan en otras urgencias en las que cada minuto puede ser determinante para preservar la vida. El 21,2 % de los pacientes con paro cardiorrespiratorio y el 25,3 % de quienes sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV) esperaron más de 30 minutos. En los casos de dolor torácico, la proporción llegó al 26,4%”, precisó.

Usme es la localidad con mayores tiempos de espera: el 49,6 % de los servicios de ambulancia tardó más de media hora en llegar. Le siguen Bosa, Suba y Ciudad Bolívar. Foto: Getty Images

La situación también se pone difícil cuando se analiza por sectores de la ciudad. En Usme, uno de cada dos pacientes llega a esperar media hora, con un 49,6% de servicios que tardaron más de media hora. En Bosa, el porcentaje fue del 37,4 %; en Suba, del 32,8 %, y en Ciudad Bolívar, del 31,7 %. El contraste es evidente frente a localidades como Antonio Nariño, donde el indicador fue del 13 %.

Bogotá cuenta con 944 ambulancias habilitadas: 780 privadas y 164 públicas, de acuerdo con los registros de la Secretaría Distrital de Salud con corte al 7 de octubre de 2026. Sin embargo, no todos estos vehículos están disponibles para atender urgencias, pues algunos se dedican a traslados programados de pacientes entre instituciones hospitalarias.

Aunque Bogotá cuenta con 944 ambulancias habilitadas, durante 2025 un promedio de apenas 105 vehículos al día atendió al menos un servicio de urgencias o emergencias. Foto: Getty Images / ER Productions Limited

De acuerdo con los registros del CRUE, durante 2025 un promedio de apenas 105 ambulancias al día atendió al menos un servicio de urgencias o emergencias: 73 públicas y 32 privadas.