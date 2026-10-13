Quedó en video: las peligrosas maniobras de dos ambulancias que casi atropellan a un hombre

Insólitas imágenes se vieron en Bogotá: una cámara de seguridad captó a dos ambulancias que iban a toda velocidad y se subían por los andenes. Al parecer, esta situación se dio porque ambos vehículos estaban compitiendo para ver cuál llegaba primero a atender un accidente.

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El hecho se habría registrado en la localidad de Fontibón, donde quedó en evidencia el grave escenario que puso en riesgo a los peatones de los alrededores y a los demás conductores de la vía.

En el video se ve cómo ambas ambulancias iban a alta velocidad desde metros atrás de donde la cámara de seguridad comenzó a grabarlas. Posteriormente, uno de los vehículos se subió al andén para esquivar unos carros que se encontraban en el lugar.

El otro automotor también se habría subido al paso peatonal, poniendo en riesgo a una mujer y a un hombre que circulaban por el área. Al ver que la ambulancia se acercaba, la ciudadana tomó refugio entrando a un edificio cercano.

Por su parte, el otro ciudadano trató de esquivar el vehículo, que estaba a pocos metros de él, lo que obligó al conductor a bajar la velocidad para evitar al sujeto. Esto terminó en un fuerte reclamo por parte del hombre, que, sin embargo, fue ignorado, ya que ambos automotores siguieron su camino.

El video tiene una duración aproximada de 15 segundos, en los que se evidencia la gravedad del hecho, pues ambos conductores pusieron en riesgo a los peatones y conductores que se movilizaban por los alrededores.

Hasta el momento, no se conocen personas ni vehículos afectados por la situación, que pudo ocasionar serios accidentes en las vías.

Las autoridades confirmaron que ya se encuentran investigando lo ocurrido, con el fin de esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables de este incidente.

Una de las pruebas para ubicar a los responsables son las placas de los vehículos, que se alcanzan a ver en las grabaciones.

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Los sospechosos podrían enfrentar sanciones por poner en riesgo a los peatones e infringir varias normas de tránsito que son necesarias para garantizar la seguridad vial.

Se espera que en las próximas horas los organismos pertinentes entreguen nuevos detalles de lo sucedido y den con los sospechosos. Además, las autoridades invitaron a la ciudadanía a seguir la normativa vigente.