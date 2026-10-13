En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá atendió un caso de violencia en la capital, después de recibir un llamado de la comunidad en el que se denunciaba a un hombre que presuntamente le habría disparado a uno de sus amigos y huido del lugar.

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Los hechos se registraron en la localidad de Suba, donde uniformados adscritos al CAI Fontanar tuvieron que atender este caso luego de varias llamadas de vecinos del sector. Según lo informado por la entidad, el responsable sería un sujeto de 23 años, a quien capturaron por múltiples delitos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la agresión se habría presentado mientras los dos hombres se encontraban en un establecimiento. Minutos después del incidente, el señalado habría abandonado el lugar a pie y escapado por una zona boscosa, lo que llevó a los uniformados a iniciar su búsqueda.

La reacción de los policías permitió ubicar e interceptar al sospechoso, durante el procedimiento, los uniformados realizaron un registro y encontraron que el hombre llevaba consigo un revólver con munición, elemento que fue incautado.

El teniente coronel Julio Botero entregó los detalles. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El hombre fue capturado en flagrancia por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como lesiones personales. Posteriormente, tanto el detenido como el arma incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el proceso de judicialización.

Hasta el momento, la información entregada por la Policía no precisa las circunstancias que habrían desencadenado la agresión ni el estado de salud de la persona lesionada. Estos detalles no fueron incluidos en el reporte oficial divulgado por la institución.

La Policía Metropolitana también entregó un balance de sus resultados operativos durante 2026. Según las cifras compartidas por la institución, en lo corrido del año se han realizado 26.409 capturas en flagrancia por diferentes delitos en Bogotá.

Asimismo, la entidad informó que durante este periodo se han incautado 1.189 armas de fuego, como parte de las acciones dirigidas a combatir hechos delictivos y reducir los riesgos asociados a la circulación de estos elementos.

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Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad o la convivencia. Para ello, recordó que está disponible la línea de emergencias 123, así como los Centros de Atención Inmediata (CAI) distribuidos en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar la reacción de los uniformados ante situaciones de violencia y permitir que los casos denunciados sean atendidos oportunamente.