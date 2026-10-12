Capturan a alias Lucía, señalada de pertenecer a Los Pepes: tendrá que responder por el delito de fuga de presos

En la noche de este lunes se confirmó la captura de Julianis Paola Altamar Medina, conocida con el alias de Lucía , quien es señalada de ser coordinadora y financiera de Los Pepes, una organización criminal que opera principalmente en Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y otras zonas del Caribe.

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, informó que la mujer cayó en medio de un operativo de la Sijin y la Sipol en el barrio Caribe Verde, de Barranquilla, por el delito de fuga de presos.

También se conoció que alias Lucía es la pareja sentimental de alias Gomelo, el hombre de confianza de Digno Palomino, cabecilla principal de esa estructura criminal y quien recientemente anunció su disposición de someterse a la justicia colombiana.

Altamar Medina, según información de inteligencia militar, es señalada de tener más de ocho años de trayectoria criminal dentro de la organización que opera en el cribe colombiano.

De La Espriella confirmó que actualmente se avanza en una línea de investigación, la cual la vincularía a esta mujer con una posible participación en la coordinación del atentado del pasado sábado, 10 de octubre, a dos guardia del Inpec a las afueras de la cárcel de El Bosque, en Barranquilla.

Las autoridades señalaron que en medio del operativo de captura se incautó un iPhone. Además, en la revisión preliminar se identificaron panfletos con un estilo similar al de los utilizados para intimidar a los guardianes del Inpec.

“Seguimos trabajando para esclarecer el atentado y establecer todas las responsabilidades. Vamos a extirpar el cáncer del crimen para liberar a Colombia de una buena vez”, señaló el presidente De La Espriella.

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El atentado contra los funcionarios del Inpec se produjo el pasado sábado, 10 de octubre. Los guardines resultaron heridos tras un ataque sicarial en moto ocurrido en el barrio San Martín, un hecho que las autoridades vinculan con posibles represalias por las medidas y traslados de reclusos.

El atentado, según MinDefensa, se presentó en medio de “la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario”.

Por eso, están verificando su autenticidad, procedencia y alcance, además, si ese atentado tiene relación con esas amenazas. Las medidas de seguridad de funcionarios del Inpec y policía fueron reforzadas.