La OTAN evaluó al Ejército colombiano en escenarios de alta complejidad

Un proceso de estandarización a niveles de la OTAN viene realizando desde hace cinco años el Ejército colombiano, que hace parte, en calidad de observador, de la mencionada organización militar.

En las últimas horas, el Ejército reveló imágenes de los entrenamientos y procedimientos realizados en el Fuerte Militar de Tolemaida, que fueron objeto de una evaluación internacional.

En el fuerte militar de Tolemaida fueron evaluados los militares por la OTAN. Foto: Ejército.

“Tras cinco años de preparación, entrenamiento y estandarización de procedimientos, el Ejército Nacional de Colombia inicia una nueva etapa dentro del proceso de estandarización de capacidades bajo los parámetros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco del memorando de entendimiento autorizado por el Congreso de la República, mediante el cual permite a Colombia participar como socio global de la organización”, explicó el Ejército.

Así mismo indicó la autoridad militar que “el ejercicio, que se desarrollará durante cinco días, contará con la participación de 34 evaluadores de 15 nacionalidades, entre ellas Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Ucrania, entre otras. Los evaluadores verificarán mediante una lista de chequeo la aplicación de las técnicas, tácticas y procedimientos previamente preparados y estandarizados por la institución”.