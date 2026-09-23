Cambio Radical denunciará a representante del Pacto Histórico por agresión verbal contra la congresista Eimy Suárez: “Que responda”

A Cambio Radical, el partido político que lideró durante años el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, no le gustó la forma en que el representante del Pacto Histórico por Boyacá, José Luis Bohórquez, le habló a su representante por Norte de Santander, Eimy Suárez, y anunció una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión la tomó el director del partido, Enrique Vargas Lleras, quien dijo: “Presentaremos una denuncia ante el CNE contra José Luis Bohórquez por violencia en política y por haber atacado indebidamente a nuestra representante a la Cámara, Eimy Suárez, quien llegó al Congreso con una abultada votación y es una de nuestras más connotadas representantes”.

Enrique Vargas Lleras, director de Cambio Radical. Foto: FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Agregó que harán valer los derechos de la representante. “Se acabó la violencia política a cargo del Pacto Histórico. Quieren repetir la misma historia de Gustavo Petro con las comunidades afros y las mujeres. Se acabó, José Luis. ¡Voy al Consejo Nacional Electoral y usted tendrá que responder!”, dijo.

El enfrentamiento de Bohórquez contra Suárez ocurrió cuando en pleno Congreso él le dijo a ella: “Ilústrenos, por favor, qué pena. O me habla, qué pena, la señora Eimy Juliet Suárez, de que usamos la memoria selectiva. Con profundo respeto, ilústrele a esta Cámara de Representantes si el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo... Bueno, su padre está condenado a 27 años por un homicidio ejecutado con participación paramilitar”.

Aunque el dirigente político sí está condenado, en Colombia no existen los delitos de sangre y ella, a juicio de Cambio Radical, no tiene que responder por los actos que comentan sus familiares.

El CNE tendrá la última palabra en este caso.